Relator da CPI do INSS pede para PF investigar Leila Pereira, presidente do Palmeiras Gaspar acusa a presidente da Crefisa de ter cometido cinco crimes Estadão Conteúdo 27.03.26 18h38 Leila Pereira (Jefferson Rudy/Agência Senado) O relator da CPI do INSS, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), quer que a presidente do Palmeiras e da Crefisa, Leila Pereira, seja investigada pela Polícia Federal por "controvérsia sobre o leilão da folha de pagamento de benefícios do INSS". Procurada, a dirigente não respondeu aos contatos da reportagem. No relatório final, apresentado nesta sexta-feira, o relator cita que a "incipiência da investigação" e a não continuidade da CPMI após a decisão do STF que barrou a prorrogação das investigações da comissão para justificar que a empresária seja investigada pela PF. Gaspar acusa a presidente da Crefisa de ter cometido cinco crimes: Falsidade ideológica, participação na inserção de dados falsos em sistema de informática, estelionato eletrônico e previdenciário, gestão fraudulenta e temerária e crime contra a economia popular. Em abril de 2025, a Crefisa venceu 25 dos 26 lotes do leilão para a administração da folha de pagamento de benefícios do INSS, referente ao período de 2025 a 2029. O contrato superou os R$ 12 bilhões e foi maior do que aqueles firmados com grandes bancos de varejo. O acúmulo de denúncias contra a instituição financeira, com relatos até de coação para a abertura de contas e cobranças indevidas, justificou o rompimento do contrato pelo órgão em agosto do ano passado. "De se observar que a base de contratos operados pela Crefisa junto ao INSS apresentou uma expansão relevante nos últimos anos, saltando de 2.921 contratos em 2020 para 2.155.946 em 2023, de modo que o potencial lesivo de práticas irregulares se torna sobremaneira expressivo ano após ano", escreveu Gaspar no relatório final da CPI, concluído com mais de 4 mil páginas. Leila foi convocada na condição de testemunha a depor na comissão, mas conseguiu escapar do depoimento por decisão do ministro do STF Gilmar Mendes, que concedeu Habeas Corpus à dirigente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras CPI do INSS Leila Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20