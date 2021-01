Rede Globo define como será cobertura do Mundial de Clubes em Doha, no Qatar

A Rede Globo definiu como será a transmissão do Mundial de Clubes, que acontecerá em Doha, capital do Qatar, a partir do dia 1 de fevereiro. A emissora enviará dois repórteres, André Hernan e Renato Peres, para o Qatar mas manterá a narração de Cléber Machado no Brasil. A informação é de Gabriel Vaquer, do Jornal O Dia.

Esta será a primeira viagem internacional que a Rede Globo promoverá durante a Pandemia do Covid-19. Por isso, os repórteres enviados a Doha chegarão lá antes mesmo da final da Libertadores entre Santos e Palmeiras e irão cumprir uma quarentena de sete dias.

A Globo exibirá as semifinais e as finais do Mundial de Clubes, que contarão com uma partida do Palmeiras ou do Santos no dia 7 de fevereiro.