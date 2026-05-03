Red Bull Bragantino consegue reabilitação no Brasileirão com virada sobre lanterna Chapecoense Mesmo longe de apresentar um futebol brilhante, o time paulista tirou proveito da fragilidade do adversário. Estadão Conteúdo 03.05.26 20h57 O Red Bull Bragantino conseguiu a reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2 a 1, de virada, a Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá, pela 14ª rodada. Mesmo longe de apresentar um futebol brilhante, o time paulista tirou proveito da fragilidade do adversário, que não ganha há 12 jogos e continua na lanterna da competição. A vitória impulsionou o Bragantino para a sétima posição, com 20 pontos, deixando para trás a derrota por 1 a 0 para o líder Palmeiras, sofrida na rodada passada. E também a derrota de 1 a 0 para o River Plate-ARG, no meio de semana, pela Copa Sul-Americana. O time catarinense com oito pontos, é o 20ª colocado e, desde já, ameaçado pelo rebaixamento à Série B. Esta foi a sua quarta derrota consecutiva. Precisando da vitória para iniciar uma recuperação na tabela, a Chapecoense procurou imprimir um ritmo mais forte desde o início, explorando as jogadas pelas laterais. Mas o excesso de erros de passes acabou facilitando a marcação do Red Bull Bragantino, que também teve uma atuação ruim e com dificuldade para chegar ao ataque. Mas quando acertou uma boa jogada pelo lado direito, o time da casa abriu o placar, aos 22 minutos. Everton fez a jogada e deu para Ênio fazer o cruzamento alto para a tabelinha de cabeça de Bruno Pacheco e Bolasie. Ele concluiu na pequena área e comemorou muito seu primeiro gol pelo time catarinense. O Bragantino chegou ao empate aos 40 minutos, num lance ocasional. O volante Gabriel tocou de cabeça em direção ao gol e o goleiro Anderson foi atrapalhado por Herrera, que ameaçou o desvio. Ele saiu comemorando, mas o gol foi anotado para Gabriel. A Chapecoense voltou para o segundo tempo, de novo, tentando buscar o ataque. Quase marcou seu segundo gol, aos 24 minutos, quando Ênio arriscou o chute de fora da área e acertou o travessão. Em seguida, Lucas Barbosa fez jogada individual, passou por dois marcadores e já, dentro da área, chutou no alto, fazendo 2 a 1 para o time paulista, aos 27. Depois do gol, o técnico Fábio Matias se viu obrigado a deixar a Chapecoense totalmente ofensiva com as entradas de Ítalo, Marcos Vinícius e Giovanni Augusto. Teve uma chance com Bolasie, de cabeça, defendida por Tiago Volpi. Nada mais. O Bragantino também não atacou, preferindo garantir a vitória. Na 15ª rodada, a Chapecoense vai até o interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol, domingo, dia 10. No mesmo dia, o Red Bull Bragantino vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos. FICHA TÉCNICA CHAPECOENSE 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO CHAPECOENSE - Anderson; Everton (Giovanni Augusto), Victor Caetano (Marcos Vinícius), Bruno Leonardo, Rafael Thyere (João Paulo) e Bruno Pacheco; João Vitor (Jean Carlos), Camilo e Ênio; Marcinho (Ítalo) e Bolasie. Técnico: Fábio Matias. RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Pedro Henrique, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê (Breno); Gabriel, Ignacio Sosa (Gustavinho) e Lucas Barbosa; Herrera (Eric Ramires), Eduardo Sasha (Fernando) e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini. GOLS - Bolasie, aos 22, e Gabriel, aos 40 minutos do primeiro tempo. Lucas Barbosa, aos 27 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Ênio (CHA). Cauê e Eric Ramires (BRA) ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG). RENDA - R$ 322.070,00 PÚBLICO - 8.065 torcedores LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Chapecoense Red Bull Bragantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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