Recuperado de uma amigdalite, Douglas Luiz participa de treino da Seleção

Na manhã deste sábado (29), a Seleção Brasileira realizou mais um treinamento na Granja Comary. Os comandados de Tite foram a campo para dar sequência à preparação para os próximos confrontos pelas eliminatórias, diante de Equador e Paraguai.

A novidade no treinamento de hoje foi a participação do volante Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra. Na primeira atividade, realizada na sexta-feira, o jogador ficou de fora devido a um quadro de amigdalite.

Pela manhã, os convocados foram divididos em duas equipes para a atividade. Já pela parte da tarde, programação prevê um trabalho tático de ataque contra defesa, com foco na dinâmica de pressão imediata logo após a perda da bola.

Até o momento, 18 dos 24 convocados já se apresentaram. O último a chegar foi o meio-campo Fred, que disputou a final da Europa League com o Manchester United, na última quarta-feira.

Enquanto isso, alguns jogadores ainda têm compromissos por seus clubes, como é o caso do zagueiro do Chelsea, Thiago Silva, que disputa a final da Champions League contra o Manchester City, neste sábado, às 16h (de Brasília), na cidade de Porto. Pelo lado dos Citizens, Gabriel Jesus e Ederson também foram convocados e vão se apresentar à Seleção após a disputa da decisão.

Além disso, Weverton (Palmeiras), Éverton Ribeiro e Gabigol (Flamengo) entram em campo pela estreia do Campeonato Brasileiro neste final de semana e também devem se apresentar à Seleção nos próximos dias.

A seleção brasileira embarca para Porto Alegre na próxima quarta-feira (2), onde realizará o primeiro confronto na atual Data Fifa, contra o Equador, no estádio do Beira-Rio, no dia 4 de junho. Depois, viaja para Assunção, onde enfrentará o Paraguai, no Defensores del Chaco, no dia 8.

Após quatro rodadas, o Brasil é líder das Eliminatórias da Copa do Mundo, com 100% de aproveitamento, somando 12 pontos. Nos primeiros quatro jogos, a Seleção superou Bolívia (5 a 0), Peru (4 a 2), Venezuela (1 a 0) e Uruguai (2 a 0).