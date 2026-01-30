Real Madrid volta a encarar Benfica pelos playoffs das oitavas de final da Champions League Os confrontos dos playoffs do torneio de clubes da Europa acontecerão em duas semanas Redação O Liberal com informações da AE 30.01.26 9h18 O sorteio dos playoffs da Champions League definiu nesta sexta-feira, em Nyon, Suíça, os oito confrontos que levarão as equipes à fase de oitavas de final do torneio europeu. A grande atração será o novo duelo entre Real Madrid e Benfica, que já se enfrentaram na fase de grupos. No confronto anterior, os portugueses venceram por 4 a 2, com gol de goleiro no último minuto, tirando os merengues da classificação direta. Agora, as duas equipes buscam a vaga nas oitavas em um sistema de ida e volta. Os outros sete duelos também já foram definidos, com os primeiros times jogando em casa na partida de ida. O Monaco enfrenta o Paris Saint-Germain, o Galatasaray encara a Juventus e o Borussia Dortmund recebe a Atalanta. Completam os confrontos o Qarabag contra o Newcastle, Club Brugge pega o Atlético de Madrid, o Bodo/Glimt tem o mando de campo contra a Inter de Milão e o Olympiakos enfrenta o Bayer Leverkusen. Neste sistema de ida e volta, Real Madrid, Inter de Milão, Paris Saint Germain, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen decidirão seus confrontos dos playoffs da Champions jogando em casa a partida de volta. Datas e local da decisão da Champions League Os confrontos dos playoffs acontecerão em duas semanas. Os jogos de ida serão realizados entre os dias 17 e 18 de fevereiro e as partidas de volta na semana seguinte, nos dias 24 e 25 do mesmo mês. A grande decisão da Liga dos Campeões já tem data e local definidos pela Uefa. O duelo para conhecer o novo campeão europeu será disputado no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria. Regulamento dos playoffs da Champions Pelo regulamento da Champions League para esta fase eliminatória, as equipes que terminaram a fase de classificação entre a nona e a 16ª colocação foram cabeças de chave no sorteio, jogando a partida de volta em casa. O sorteio considera a campanha na etapa de liga, dividindo os times em oito pares e potes diferentes, do 9º ao 24º colocado, com base na classificação geral da fase anterior. Equipes já garantidas nas oitavas de final As equipes que terminaram a fase inicial entre as oito primeiras posições confirmaram sua vaga direta nas oitavas de final. Arsenal e Bayern de Munique, por exemplo, já haviam assegurado a classificação antecipadamente. Outros seis times se juntaram a eles: Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Essas equipes aguardam os vencedores dos playoffs da Champions para conhecer seus oponentes na próxima fase. Todos os confrontos dos playoffs da Champions

Atalanta x Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen x Olympiakos
Juventus x Galatasaray
Atlético de Madrid x Club Brugge
PSG x Monaco
Newcastle x Qarabag
Real Madrid x Benfica
Inter de Milão x Bodo/Glimt 