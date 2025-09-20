Real Madrid vence e encerra boa fase do Espanyol com gol de Militão e assistência de Vini Jr. Estadão Conteúdo 20.09.25 13h28 Depois de sair do banco e ajudar o Real Madrid a vencer o Olympique de Marselha, pela Champions League, Vinícius Júnior retomou o posto de titular do Real Madrid neste sábado. Foi outro brasileiro, porém, que conseguiu superar o "ferrolho" do Espanyol e abriu o triunfo merengue por 2 a 0, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu. O zagueiro Éder Militão, que vinha de uma temporada difícil por causa de lesões, fez outra partida consistente - tanto atrás como na frente - e foi fundamental para a vitória do time comandado por Xabi Alonso sobre o até então invicto Espanyol, vice-líder de La Liga, ao lado do Barcelona. Com o resultado positivo, o clube da capital continua 100% na competição, com cinco triunfos (15 pontos), e empurra a pressão para o rival azul-grená, que soma 10 pontos e, neste domingo, recebe o Getafe, às 16h (horário de Brasília), no modesto estádio Johan Cruyff. Militão inaugurou o placar com uma pancada de fora da área, aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o Real Madrid tinha dificuldades para superar a marcação catalã e penetrar na área. O tento deu a vitória parcial aos anfitriões em um confronto de poucas emoções. Após uma atuação discreta no primeiro tempo, Vini Jr. fez boa jogada pela esquerda na volta do intervalo e acionou Mbappé para ampliar a vantagem - também em finalização de fora da área. Melhor no segundo tempo, o brasileiro ainda acertou a trave e obrigou o goleiro Dmitrovic a se esticar para buscar a bola no seu canto esquerdo e evitar o terceiro gol. Justamente quando Vinícius Jr. se mostrava participativo e atravessava seu melhor momento no jogo, aos 32 minutos, acabou substituído por Rodrygo. Relacionado pela primeira vez em quatro meses, desde que sofreu uma lesão na coxa direita, Endrick teve seu retorno frustrado e não saiu do banco, mesmo sem o time da casa ter seu triunfo ameaçado em nenhum momento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid Espanyol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 20.09.25 7h30 SÉRIE B Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa' O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A 19.09.25 22h52