Real Madrid tem vitória magra sobre a Juventus em noite de aplausos a Vini pela Champions

Estadão Conteúdo

O Real Madrid continua 100% na Champions League. O maior campeão do torneio chegou à terceira vitória nesta quarta-feira, ao bater a Juventus por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, na Espanha.

A vitória foi 'magra' tendo em vista o domínio que o time impôs no jogo. A equipe tinha chance de ultrapassar o Paris Saint-Germain na liderança, caso vencesse por três gols de diferença (igualando em pontos e superando os franceses em saldo).

Ainda assim, com nove pontos, os espanhóis ocupam a quinta posição. É a mesma pontuação que os outros quatro clubes que também ostentam 100% de aproveitamento (PSG, Inter de Milão, Arsenal e Bayern de Munique), mas que superam o Real Madrid no saldo de gols.

A Juventus ainda não venceu nesta edição da Champions e tem, além desta derrota, apenas dois empates. O time é o primeiro fora da zona de repescagem, na 25ª posição.

Foram os italianos que começaram no ataque, mas a chave virou a partir de lances de bola parada para o Real Madrid. No fim do primeiro tempo, os espanhóis amassavam. A primeira etapa terminou com 13 finalizações do Real Madrid contra apenas três da Juventus.

O time de Igor Tudor voltou para a segunda etapa tendo o contra-ataque como estratégia. Assim que Vlahovic ficou cara a cara com Courtois, mas o goleiro salvou. Do outro lado, a pressão madrilenha continuava.

A insistência rendeu o primeiro gol dos donos da casa. Vini Jr. abriu espaço em meio à defesa do Juventus e bateu na trave. A bola voltou para Bellingham empurrar ao gol vazio. A atuação do brasileiro foi mais uma de alto nível com a camisa merengue.

Cientes de que precisavam de um bom saldo para disputar a liderança, os jogadores do time espanhol mantiveram a pressão. Di Gregorio impediu um placar mais elástico com defesas de chutes à queima-roupa.

Na frente, Tudor tentou uma reação, com as entradas de Francisco Conceição, Jonathan David e Lois Openda. Faltava à Juventus, porém, poder de articulação para furar a defesa do Real Madrid, muito bem postada por Xabi Alonso, sem se montar como retranca.

O técnico espanhol também reagiu com trocas. Na saída de Vini Jr, o brasileiro foi ovacionado pelo Santiago Bernabéu.

Garotos como Gonzalo García e Franco Mastantuono tiveram chances na reta final do segundo tempo. Endrick, mais uma vez, apenas assistiu à partida do banco de reservas.

O atacante espanhol perdeu uma boa chance de ampliar o placar no acréscimo, em contra-ataque. Valverde carregou e abriu para o companheiro, que finalizou para fora já dentro da área.

Na próxima rodada, em 4 de novembro, o Real Madrid visita o Liverpool. No mesmo dia, a Juventus recebe o Sporting.

futebol

Chapinos League

Real Madrid

Juventus
Esportes
