Real Madrid se posiciona contra realização de Villarreal e Barcelona em Miami pelo Espanhol Estadão Conteúdo 12.08.25 15h48 O Real Madrid manifestou oposição à decisão da LaLiga e da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de marcar a partida entre Villarreal e Barcelona para o dia 20 de dezembro, no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos. O jogo, válido pelo Campeonato Espanhol, ainda depende de autorização da Fifa e da Uefa, mas já conta com o aval dos dois clubes envolvidos. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Real Madrid classificou a medida como contrária ao "princípio essencial de reciprocidade territorial", que prevê equilíbrio nas competições de pontos corridos disputadas em dois turnos - um jogo em casa e outro no campo do adversário. Para o clube, disputar a partida fora da Espanha dá "vantagem esportiva indevida" e compromete a integridade do campeonato. O texto reforça que qualquer alteração desse tipo deveria contar com aprovação unânime dos clubes participantes, além de respeitar as regras nacionais e internacionais. O Real Madrid também alertou para o risco de abrir "um precedente inaceitável" que poderia permitir exceções motivadas por interesses não esportivos. O clube anunciou ainda ter tomado três medidas concretas: pediu à Fifa que não autorize o jogo sem o consentimento de todos os times; solicitou à Uefa que reforce o critério adotado em 2018, impedindo partidas de competições nacionais fora do território espanhol; e acionou o Conselho Superior de Esportes da Espanha para que não conceda a autorização administrativa necessária. Apesar do apoio de Villarreal e Barcelona à proposta, que busca ampliar a promoção da LaLiga nos Estados Unidos, a disputa fora do país segue sem definição. A decisão final dependerá da avaliação dos órgãos internacionais e das autoridades esportivas espanholas.