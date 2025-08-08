Real Madrid renova contrato de Gonzalo García até 2030 e Endrick perde espaço, diz jornal Estadão Conteúdo 08.08.25 9h03 Os quatro gols marcados no Mundial de Clubes, realizado entre os meses de junho e julho deste anos nos Estados Unidos, serviram para dar moral ao jovem Gonzalo García diante dos dirigentes do Real Madrid. Empolgado com o desempenho do atacante, o clube merengue renovou o seu contrato até 2030 e incluiu uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,3 bilhões). Essa ascensão afeta diretamente o brasileiro Endrick, que perde espaço no elenco e vê diminuir suas chances de brigar por uma vaga no time titular. De acordo com o jornal espanhol As, Gonzalo García "virou o jogo" com a chegada do técnico Xabi Alonso e, após o torneio organizado pela Fifa, passa a ser a primeira opção do ataque no banco de reservas da equipe merengue. O periódico informou ainda que, embora não seja oficial, o atacante revelado nas categorias de base do Real tem grande chance de herdar a camisa 9 já a partir do início desta temporada (Endrick seria o outro candidato). Gonzalo García esteve próximo de se transferir para o Getafe. O rival espanhol chegou a apresentar uma proposta oficial para contar com o atacante por empréstimo de uma temporada. A negociação, no entanto, foi vetada pelo treinador Xabi Alonso. Em meio ao sucesso de García que, até pouco tempo, era apenas mais um nome no elenco (tinha feito apenas uma partida sob o comando do ex-treinador Carlo Ancelotti), o brasileiro Endrick se recupera de uma lesão que o tirou de campo há dois meses. O cenário desfavorável, porém, não indica uma mudança de ares para o atleta revelado pelo Palmeiras. Segundo a publicação, ele não cogita ser emprestado a outro time e espera alterar esse panorama quando estiver à disposição do técnico Xabi Alonso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Gonzalo García renovação Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira O que é pior, ou melhor, hoje, para o Papão? 08.08.25 9h45 Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45 SÉRIE B 2025 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi 07.08.25 17h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (08/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira 08.08.25 7h00 Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05 Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27