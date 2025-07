Real Madrid pode perder Bellingham por até 12 semanas após cirurgia no ombro, diz jornal

O meia Jude Bellingham será submetido a uma cirurgia no ombro esquerdo nesta semana, segundo o jornal espanhol Marca. O problema teve início em novembro de 2023, quando o jogador sofreu uma luxação durante uma partida contra o Rayo Vallecano. Desde então, o inglês seguiu jogando com o ombro imobilizado por uma faixa e lidando com dores constantes. A operação foi adiada para que o atleta seguisse em campo, atendendo às necessidades do Real Madrid nas principais competições.

Mesmo lesionado, Bellingham foi peça central na temporada 2023/24. Terminou como artilheiro da equipe e ajudou o time a conquistar o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões da Europa e Supercopa da Espanha.

Em 2024/25, apesar da queda nos números, continuou sendo titular absoluto e referência no meio-campo. O jogador definiu com os médicos que faria a cirurgia logo após o Mundial de Clubes, torneio que marcou seu último compromisso oficial antes da operação.

A expectativa é de que o camisa 5 fique afastado por um período entre 10 e 12 semanas. A ausência coincide com a fase inicial da temporada europeia e pode incluir o clássico com o Atlético de Madrid, no Metropolitano.

Sem Bellingham, o técnico Xabi Alonso terá que testar novas soluções no meio-campo. Valverde pode ser mantido pelo lado direito, enquanto Camavinga aparece como principal opção para ocupar o setor deixado pelo inglês. Güler, que vem sendo utilizado mais recuado, também pode ganhar espaço, mas ainda busca consistência física e tática. A depender do rendimento da equipe, há a possibilidade de ajustes no sistema de jogo.

O Real Madrid entende que não há substituto com as mesmas características de Bellingham. O desafio será reorganizar a equipe sem tentar repetir seu estilo, mas ocupando bem o espaço deixado por ele. O clube confia que o jogador estará 100% recuperado até o fim de outubro, pronto para os duelos decisivos da fase de grupos da Liga dos Campeões e da reta mais pesada do calendário espanhol.