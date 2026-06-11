Real Madrid oficializa a chegada e técnico José Mourinho assina com o clube até 2029 A contratação do português era uma das promessas de campanha do presidente Florentino Pérez, eleito no domingo Estadão Conteúdo 11.06.26 16h47 José Mourinho foi anunciado no Real Madrid (Instagram @realmadrid) O técnico José Mourinho está oficialmente de volta ao Real Madrid após 13 anos de sua primeira passagem. Special One, como o comandante é chamado, assinou contrato por três temporadas, até julho de 2029, e desembarca na Espanha com a missão de reestruturar o time após temporada sem títulos. A contratação do português era uma das promessas de campanha do presidente Florentino Pérez, eleito no domingo. Ele substitui Álvaro Arbeloa, comunicado no começo da semana que não seguiria no cargo - o ex-jogador havia assumido no meio da temporada após demissão de Xabi Alonso. "O Conselho de Administração do Real Madrid C.F., reunido nesta quinta-feira, 11 de junho, e presidido por Florentino Pérez, aprovou a contratação de José Mourinho como treinador da equipe principal pelas próximas três temporadas, até 30 de junho de 2029", oficializou o clube. O treinador português assume as funções antes mesmo do fim da Copa do Mundo dos Estados unidos, Canadá e México. O início da pré-temporada do clube merengue está agendado para o dia 13 de julho, enquanto a final do Mundial ocorre apenas no dia 19. Mourinho dirigiu o Real Madrid entre 2010 e 2013 e somou três títulos, o principal deles em La Liga de 2011/12. Ainda ergueu os troféus da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha. PAPA LEÓN XIV SE TORNA MEMBRO HONORÁRIO DO CLUBE Mais cedo, a diretoria do Real Madrid comunicou que o Papa León XIV foi nomeado Membro Honorário, a mais alta distinção concedida pelo clube. ""O Real Madrid mostra desta maneira sua admiração e reconhecimento a uma figura universal que representa bilhões de pessoas e que promove a paz, a solidariedade e a justiça no mundo", escreveu o Real. "Sua visita ao Estádio Santiago Bernabéu, em 8 de junho de 2026, foi uma honra para o Real Madrid e permanecerá para sempre como um dos momentos mais emocionantes da nossa história." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid José Mourinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Públicos e rendas de Leão e Papão na temporada 11.06.26 10h54 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 COPA 2026 Copa do Mundo 2026 terá três cerimônias de abertura; confira detalhes e onde assistir A proposta da Fifa é destacar a participação conjunta das nações anfitriãs e ampliar as celebrações em torno do maior evento esportivo do planeta. 11.06.26 9h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 Futebol Paysandu manifesta apoio a Pam Pam após atropelamento em Belém Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos do torcedor e desejou sua recuperação. 11.06.26 12h04 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26