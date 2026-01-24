Real Madrid derrota Villarreal com 2 gols de Mbappé e dorme na liderança de La Liga Estadão Conteúdo 24.01.26 19h17 O Real Madrid conquistou seu sexto triunfo seguido em La Liga ao vencer o Villarreal por 2 a 0 neste sábado no Estádio de la Ceramica e assumiu provisoriamente a liderança do Espanhol, com 51 pontos. O Barcelona tem 49 e enfrenta o Oviedo neste domingo. O Villarreal, com 41, está em quarto lugar. Após um gol e três assistências na goleada sobre o Monaco pela Champions League no meio da semana, Vini Jr. voltou a ter atuação destacada. Apesar de não contar como assistência, foi de uma boa jogada do atacante brasileiro que nasceu o primeiro gol da partida. Logo aos 2 minutos da segunda etapa, Vini Jr. evitou, em cima da linha lateral, a saída da bola. Foi o começo da jogada que culminou no gol. A bola rodou até a meia-lua da área do Villarreal e chegou a Mbappé, que acionou o brasileiro pela esquerda. Ele invadiu a área em direção à linha de fundo e, mesmo pressionado pela marcação de Pau Navarro, conseguiu o cruzamento. Gueye tentou o corte, mas a bola sobrou para Mbappé, que finalizou de esquerda e marcou. No primeiro tempo, Vini Jr. já havia protagonizado uma das melhores chances do Real ao finalizar cruzado à esquerda do goleiro brasileiro Luiz Júnior. Os primeiros 45 minutos da partida foram de muita disputa, mas sem muito trabalho para os goleiros das equipes. Em desvantagem no placar, o Villarreal teve que adaptar seu plano de jogo, que era fazer uma marcação forte e sair no contra-ataque, mas pouco conseguiu ameaçar o gol de Courtouis. Já nos acréscimos, Mbappé invadiu a área rival e foi derrubado. O francês deu uma cavadinha ao cobrar o pênalti, não deu chances a Luiz Júnior e chegou ao 21º gol na artilharia de La Liga. O Villarreal amargou sua segunda derrota seguida no campeonato. As duas equipes voltam a campo pela Champions League. O Real Madrid viaja para Portugal, onde enfrenta o Benfica. O Villarreal também joga como visitante e encara o Bayer Leverkusen, na Alemanha. Os dois jogos acontecem na quarta-feira. Confira os resultados das partidas de sábado na La Liga: Rayo Vallecano 1 x 3 Osasuna Valencia 3 x 2 Espanyol Sevilla 2 x 1 Athletic Bilbao Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Villarreal Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55