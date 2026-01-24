Real Madrid derrota Villarreal com 2 gols de Mbappé e dorme na liderança de La Liga

O Real Madrid conquistou seu sexto triunfo seguido em La Liga ao vencer o Villarreal por 2 a 0 neste sábado no Estádio de la Ceramica e assumiu provisoriamente a liderança do Espanhol, com 51 pontos. O Barcelona tem 49 e enfrenta o Oviedo neste domingo. O Villarreal, com 41, está em quarto lugar.

Após um gol e três assistências na goleada sobre o Monaco pela Champions League no meio da semana, Vini Jr. voltou a ter atuação destacada. Apesar de não contar como assistência, foi de uma boa jogada do atacante brasileiro que nasceu o primeiro gol da partida.

Logo aos 2 minutos da segunda etapa, Vini Jr. evitou, em cima da linha lateral, a saída da bola. Foi o começo da jogada que culminou no gol. A bola rodou até a meia-lua da área do Villarreal e chegou a Mbappé, que acionou o brasileiro pela esquerda. Ele invadiu a área em direção à linha de fundo e, mesmo pressionado pela marcação de Pau Navarro, conseguiu o cruzamento. Gueye tentou o corte, mas a bola sobrou para Mbappé, que finalizou de esquerda e marcou.

No primeiro tempo, Vini Jr. já havia protagonizado uma das melhores chances do Real ao finalizar cruzado à esquerda do goleiro brasileiro Luiz Júnior. Os primeiros 45 minutos da partida foram de muita disputa, mas sem muito trabalho para os goleiros das equipes.

Em desvantagem no placar, o Villarreal teve que adaptar seu plano de jogo, que era fazer uma marcação forte e sair no contra-ataque, mas pouco conseguiu ameaçar o gol de Courtouis. Já nos acréscimos, Mbappé invadiu a área rival e foi derrubado. O francês deu uma cavadinha ao cobrar o pênalti, não deu chances a Luiz Júnior e chegou ao 21º gol na artilharia de La Liga. O Villarreal amargou sua segunda derrota seguida no campeonato.

As duas equipes voltam a campo pela Champions League. O Real Madrid viaja para Portugal, onde enfrenta o Benfica. O Villarreal também joga como visitante e encara o Bayer Leverkusen, na Alemanha. Os dois jogos acontecem na quarta-feira. Confira os resultados das partidas de sábado na La Liga:

Rayo Vallecano 1 x 3 Osasuna Valencia 3 x 2 Espanyol Sevilla 2 x 1 Athletic Bilbao