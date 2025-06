Real Madrid chega a Miami para o Mundial e Xabi Alonso mostra preocupação: 'Pouco tempo'

A delegação do Real Madrid desembarcou na manhã deste domingo em Miami, nos Estados Unidos, onde fará sua preparação para a disputa do Mundial de Clubes. Após 9 horas de viagem desde a espanha, os jogadores distribuíram autógrafos em frente ao hotel em que a equipe ficará hospedada, em Palm Beach, e participaram do primeiro treino na Flórida.

Recém-contratado para comandar a equipe da capital espanhola, no lugar de Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção brasileira, o técnico Xabi Alonso demonstrou preocupação com a curta preparação antes da estreia na competição, daqui três dias, na quarta-feira, diante do saudita Al-Hilal.

"Aos poucos, estamos nos conhecendo e tendo o contato necessário, mas é um processo que precisa ser acelerado porque temos pouco tempo para treinar", lamentou o treinador, em entrevista à DAZN. Somente nos Estados Unidos o ex-técnico do Bayer Leverkusen terá a oportunidade de treinar o time merengue completo.

O brasileiro Vinicius Júnior, o ucraniano Andriy Lunin, o turco Arda Güler defenderam suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa de 2026, ganharam descanso e só se reuniram com o restante do elenco em território americano. "Eles têm sido muito positivos. Aos poucos, você vai conhecendo o grupo e fazendo esse contato tão importante", disse Alonso.

"Teremos três treinos antes do primeiro jogo e estamos chegando com muito entusiasmo. Estamos esperançosos de fazer um bom torneio e ir até a final", comentou o comandante. "Estamos começando uma nova era e temos de priorizar o que é importante e como queremos jogar. A ideia é fazer isso desde o primeiro jogo, e a primeira coisa é nos conhecermos."

Além do confronto com o Al-Hilal, na quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), o Real Madrid vai enfrentar o Pachuca, do México, no dia 22, e o RB Salzburg, no dia 26, pela primeira fase do Mundial de Clubes.