Real Madrid bate Alavés com gol de Rodrygo e assistência de Vini Jr. para alívio de Xabi Alonso Estadão Conteúdo 14.12.25 19h27 O Real Madrid saiu na frente, cedeu o empate, mas em uma jogada brasileira (com assistência de Vini Jr. e gol de Rodrygo) venceu o Alavés por 2 a 1 no Mendizorrotza, estádio do rival, neste domingo pela 17ª rodada de LaLiga. A vitória após duas derrotas seguidas (uma pelo Espanhol e outra pela Champions League) aliviou a pressão sobre o técnico Xabi Alonso e manteve o time de Madri 4 pontos atrás do líder Barcelona (43 a 39). O Alavés permanece com 18 e ocupa a 12ª colocação. O triunfo deste domingo marcou a primeira vez na temporada que Rodrygo, Vinicius e Mbappé foram titulares. Na temporada passada, eles começaram 24 jogos juntos. Autor de mais da metade dos gols do time na temporada, Mbappé abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada em velocidade pela esquerda, Bellingham acionou Mbappé, que fez o corte para dentro, superando Tenaglia, e chutou no canto do goleiro Sivera. Com vantagem no placar, o Real passou a jogar de maneira mais cadenciada, e o Alavés aumentou a posse de bola, mas criando pouco perigo para o goleiro Courtois. O time da casa chegou ao empate aos 24 minutos da segunda etapa. Blanco fez um ótimo lançamento para Carlos Vicente, que dominou com perfeição e não desperdiçou diante de Courtois. A posição de Vicente era duvidosa, mas Rüdiger dava condição de jogo. Sete minutos depois, porém, a dupla brasileira do Real fez o gol da vitória para alívio de Xabi Alonso. Vinicius, que tinha até então uma atuação apagada, partiu em velocidade pela esquerda, passou por Jonny e cruzou para Rodrygo completar. O brasileiro não marcava em LaLiga desde 19 de janeiro, contra o Las Palmas. No final do jogo, Vini Jr. caiu na área do Alavés após ser atingido. O time da casa pediu cartão amarelo por simulação, o que resultaria em expulsão já que o brasileira já havia sido advertido, enquanto o Real Madrid queria revisão pelo VAR. O jogo seguiu sem cartão e sem pênalti. A partida terminou com Rodrygo, aparentemente com dores musculares, e Vini Jr. substituídos. Endrick, suspenso, não estava no banco. Na próxima rodada de La Liga, o Real recebe o Sevilla, e o Alavés enfrenta o Osasuna. Os dois jogos acontecem no sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Espanhol Real Madrid Alavés COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30