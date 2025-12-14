Real Madrid bate Alavés com gol de Rodrygo e assistência de Vini Jr. para alívio de Xabi Alonso

O Real Madrid saiu na frente, cedeu o empate, mas em uma jogada brasileira (com assistência de Vini Jr. e gol de Rodrygo) venceu o Alavés por 2 a 1 no Mendizorrotza, estádio do rival, neste domingo pela 17ª rodada de LaLiga. A vitória após duas derrotas seguidas (uma pelo Espanhol e outra pela Champions League) aliviou a pressão sobre o técnico Xabi Alonso e manteve o time de Madri 4 pontos atrás do líder Barcelona (43 a 39). O Alavés permanece com 18 e ocupa a 12ª colocação.

O triunfo deste domingo marcou a primeira vez na temporada que Rodrygo, Vinicius e Mbappé foram titulares. Na temporada passada, eles começaram 24 jogos juntos. Autor de mais da metade dos gols do time na temporada, Mbappé abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada em velocidade pela esquerda, Bellingham acionou Mbappé, que fez o corte para dentro, superando Tenaglia, e chutou no canto do goleiro Sivera. Com vantagem no placar, o Real passou a jogar de maneira mais cadenciada, e o Alavés aumentou a posse de bola, mas criando pouco perigo para o goleiro Courtois.

O time da casa chegou ao empate aos 24 minutos da segunda etapa. Blanco fez um ótimo lançamento para Carlos Vicente, que dominou com perfeição e não desperdiçou diante de Courtois. A posição de Vicente era duvidosa, mas Rüdiger dava condição de jogo.

Sete minutos depois, porém, a dupla brasileira do Real fez o gol da vitória para alívio de Xabi Alonso. Vinicius, que tinha até então uma atuação apagada, partiu em velocidade pela esquerda, passou por Jonny e cruzou para Rodrygo completar. O brasileiro não marcava em LaLiga desde 19 de janeiro, contra o Las Palmas.

No final do jogo, Vini Jr. caiu na área do Alavés após ser atingido. O time da casa pediu cartão amarelo por simulação, o que resultaria em expulsão já que o brasileira já havia sido advertido, enquanto o Real Madrid queria revisão pelo VAR. O jogo seguiu sem cartão e sem pênalti. A partida terminou com Rodrygo, aparentemente com dores musculares, e Vini Jr. substituídos. Endrick, suspenso, não estava no banco.

Na próxima rodada de La Liga, o Real recebe o Sevilla, e o Alavés enfrenta o Osasuna. Os dois jogos acontecem no sábado.