Rayssa Leal é a atleta mais citada do mundo em rede social durante Olimpíadas

Medalhista mais jovem do Brasil em uma Olimpíada, Rayssa Leal conseguiu um alcance global na internet. A "fadinha" do skate superou até mesmo a estrela Simone Biles, da ginástica artística, e foi a atleta mais citada de todo o mundo no Twitter durante os Jogos de Tóquio. A jovem de 13 anos, que levou a prata no skate street, aparece em primeiro lugar no ranking de comentários na rede social entre os dias 23 de julho e 8 de agosto.

Rayssa liderou o ranking e foi a única representante do Brasil na lista, à frente da americana Simone Biles, estrela da ginástica que virou assunto nas redes sociais especialmente por sua desistência de cinco provas em Tóquio para cuidar de sua saúde mental.

Neeraj Chopra, primeiro indiano campeão olímpico no atletismo, no lançamento do dardo, aparece em terceiro. Kim Yeon-koung, destaque da seleção feminina de vôlei da Coreia do Sul ao se tornar a primeira jogadora a marcar 30 ou mais pontos em quarto partidas em uma Olimpíada, ocupa o quarto posto. Greysia Polii, que ao lado de Apriyani Rahayu, foi campeã olímpica de badminton em Tóquio e pelo título ganhou cinco vacas, alguns terrenos, apartamentos e café grátis por todo o resto da vida em seu país, fecha o top 5 de atletas mais comentados do mundo no Twitter.

A fadinha protagonizou o momento mais comentado no mundo ao conquistar a medalha de prata no skate street. E a seleção brasileira masculina de futebol também teve participação importante nas conversas no Twitter, figurando em quinto lugar nos momentos de maior comentários globalmente após garantir a medalha de ouro.

A plataforma também fez um ranking dos atletas mais mencionados pelos internautas brasileiros. Simone Biles é a única estrangeira no top 10 dos mais comentados do Brasil ao ficar no sexto lugar.

Além da americana e de Rayssa, líder do ranking, os outros esportistas que aparecem na relação são a ginasta Rebeca Andrade, os surfistas Italo Ferreira e Gabriel Medina, Fernanda Garay e Rosamaria, da seleção feminina de vôlei, Isaquias Queiroz, da canoagem, e Lucão e Lucarelli, do time masculino de vôlei.

O vôlei foi o esporte mais citado na rede social em conversas sobre a Olimpíada globalmente e também entre brasileiros. O ranking nacional também conta com skate, futebol, ginástica artística, surfe, boxe, basquete, judô, tênis e atletismo.