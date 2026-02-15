Rayssa Leal conquista o título da etapa de Sydney da Street League Skateboarding A brasileira terminou a disputa com 30,1, à frente da japonesa Liz Akama (29,2) e da australiana Chloe Covell (24,7) Estadão Conteúdo 15.02.26 9h37 Rayssa Leal venceu a Street League Skateboarding (SLS) de Sydney (Instagram @rayssalealsk8 @_tbsports) Rayssa Leal conquistou neste sábado o título da Street League Skateboarding (SLS) de Sydney, primeira de sete etapas da temporada. A brasileira terminou a disputa com 30,1, à frente da japonesa Liz Akama (29,2) e da australiana Chloe Covell (24,7). A skatista do Maranhão, dona de duas medalhas olímpicas, começou com notas baixas (5,8 e 3,8) bem atrás de suas adversárias (6,9 e 6,2 de Akama e 7,3 e 8,0 de Covell), mas conseguiu se recuperar e, em sua melhor tentativa, obteve 8,4. Aos 18 anos, Rayssa enfrenta rivais ainda mais jovens. A japonesa nasceu em 2009, e a australiana, em 2010. Todas já com participação olímpica. Akama foi vice-campeã em Paris-2024, edição em que a brasileira conquistou o bronze. O Brasil também garantiu presença no pódio masculino em Sydney. Giovanni Vianna terminou com a medalha de bronze, com 34,7. O título ficou com o japonês Ginwoo Onodera, que obteve sete notas acima de 9,0, e somou 37,3. O norte-americano Julian Agliardi foi o vice-campeão, com 35,5. A próxima etapa da SLS acontece em Los Angeles, no dia 4 de abril. O Brasil abrigará duas disputas, em agosto e dezembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave skate SLS de Sydney Rayssa Leal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Como você enxerga o futebol? 13.02.26 15h34 FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 Futebol Parazão volta a ter jogos no feriadão de Carnaval após mais de 10 anos; relembre Neste domingo (15), segundo dia oficial de folia, os seis jogos da última rodada da primeira fase serão disputados simultaneamente, às 15h30. 13.02.26 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Santa Rosa e Paysandu decidem permanência na última rodada do Parazão Equipes se enfrentam no Ipixunão precisando da vitória para garantir vaga na próxima fase 15.02.26 7h00 OLIMPÍADAS Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, revela que ensaiou hino nacional com o atleta O esquiador ficou no topo do pódio e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno 15.02.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga e Campeonato Espanhol movimentam o futebol neste domingo 15.02.26 7h00