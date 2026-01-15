Rabiot faz dois, Milan vira diante do Como e se mantém na caça à líder Inter no Italiano Estadão Conteúdo 15.01.26 19h43 A disputa do título do Campeonato Italiano parece fadada ao clássico de Milão. Um dia após a líder Internazionale abrir seis pontos na ponta, o Milan mostrou que não deixará a adversária se distanciar ao buscar importante virada na casa do Como, por 3 a 1, seguindo na caça da arquirrival. Agora, após a realização de 20 rodadas, três pontos separam as equipes, com a Inter na frente, com 46, diante de 43 do Milan. Após tropeço caseiro na jornada, o Napoli ficou no terceiro lugar, com 40, vendo a Juventus chegar perigosamente, com 39. O Milan entrou em campo diante do Como ciente da necessidade do triunfo. A pressão pelo resultado deixou o time um pouco afoito e a apresentação na primeira etapa foi abaixo do esperado. E o começo do jogo foi desesperador, quando Kempf colocou os mandantes à frente do placar com somente 10 minutos. A pressão aumentou e só não foi pior pelo fato de, nos acréscimos da etapa, Nkunku bater uma penalidade com firmeza e deixar tudo igual no marcador. Depois do intervalo, os visitantes melhoraram sua postura e buscaram a virada com dois gols de Rabiot após boas defesas de Maignan atrás. "Esta é uma vitória da equipe, mostra qual a nossa mentalidade. Maignan jogou uma ótima partida, todos nós demos um algo a mais e estou feliz com os dois gols", celebrou Rabiot ao canal Dazn. Sem tempo a perder, o Milan já volta as atenções para a rodada do fim de semana, na qual a Inter será visitante diante da Udinese e o segundo colocado será mandante, no San Siro, diante do Lecce. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Milan Como Inter de Milão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 Futebol Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. 15.01.26 14h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 Futebol Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação 15.01.26 14h56 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12