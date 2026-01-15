Rabiot faz dois, Milan vira diante do Como e se mantém na caça à líder Inter no Italiano

A disputa do título do Campeonato Italiano parece fadada ao clássico de Milão. Um dia após a líder Internazionale abrir seis pontos na ponta, o Milan mostrou que não deixará a adversária se distanciar ao buscar importante virada na casa do Como, por 3 a 1, seguindo na caça da arquirrival.

Agora, após a realização de 20 rodadas, três pontos separam as equipes, com a Inter na frente, com 46, diante de 43 do Milan. Após tropeço caseiro na jornada, o Napoli ficou no terceiro lugar, com 40, vendo a Juventus chegar perigosamente, com 39.

O Milan entrou em campo diante do Como ciente da necessidade do triunfo. A pressão pelo resultado deixou o time um pouco afoito e a apresentação na primeira etapa foi abaixo do esperado.

E o começo do jogo foi desesperador, quando Kempf colocou os mandantes à frente do placar com somente 10 minutos. A pressão aumentou e só não foi pior pelo fato de, nos acréscimos da etapa, Nkunku bater uma penalidade com firmeza e deixar tudo igual no marcador.

Depois do intervalo, os visitantes melhoraram sua postura e buscaram a virada com dois gols de Rabiot após boas defesas de Maignan atrás. "Esta é uma vitória da equipe, mostra qual a nossa mentalidade. Maignan jogou uma ótima partida, todos nós demos um algo a mais e estou feliz com os dois gols", celebrou Rabiot ao canal Dazn.

Sem tempo a perder, o Milan já volta as atenções para a rodada do fim de semana, na qual a Inter será visitante diante da Udinese e o segundo colocado será mandante, no San Siro, diante do Lecce.