Questionado, Abel Braga é defendido por Thiago Galhardo

A próxima quarta-feira é decisiva para o Internacional. No Beira-Rio, o Colorado encara o Boca Juniors pelas oitavas de final da Libertadores e o time precisa vencer para abrir uma vantagem confortável para o duelo da volta na La Bombonera.

Além do bom resultado, o elenco do Inter vai precisar jogar por Abel Braga, que desde a sua chegada não conseguiu manter o nível de Eduardo Coudet e sofre com as cobranças da torcida.

Na véspera do jogo, Thiago Galhardo concedeu entrevista coletiva e saiu em defesa do atual comandante Colorado.

'Existe uma mudança. É notório. Isso influencia nosso esquema e a forma de eu atuar. Isso é óbvio. A queda de rendimento é o grupo todo. O que posso dizer é que todo o trabalho demanda tempo. Quando você tem um treinador que demora 10 meses para mostrar o trabalho, vocês querem que o Abel chegue e, em menos de um mês, com um jogo a cada três dias, coloque o que pensa?', questionou.

Com Galhardo em campo, Inter e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Beira-Rio.