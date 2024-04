Quem leva o título, Remo ou Paysandu? Veja imagens da taça e medalhas do campeão do Parazão 2024

O Campeonato Paraense 2024 terá seu último jogo hoje, domingo (14), no Mangueirão. Paysandu x Remo duelam pela hegemonia do futebol estadual e a Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou imagens da taça e das medalhas que os atletas, membros da comissão e staff dos clubes irão receber.

Em seu perfil nas redes sociais, a Federação Paraense de Futebol publicou fotos da taça "Estrela do Norte", que será dada ao campeão paraense de 2024. Além da taça, a FPF postou fotos das medalhas do primeiro colocado no Parazão. A taça aguarda o clube campeão para receber uma placa com o escudo da agremiação e o ano da conquista. veja:

A taça Estrela do Norte foi idealizada pela FPF em 2020 e desde então o Paysandu foi o clube que mais conquistou a taça, com títulos em 2020 e 2021. Remo em 2022 e Águia de Marabá em 2023 possuem um título cada.

Com a vitória do Paysandu na primeira partida da final do Parazão por 2 a 0, o Papão possui a vantagem de até perder por um gol de diferença que mesmo assim levanta a taça do Campeonato Paraense 2024. Para o Remo sair do Mangueirão com o título, terá que vencer o Paysandu por três gols de diferença para garantir a taça de forma direta ou derrotar seu rival por dois gols de diferença para decidir o título nas cobranças de pênaltis.

Paysandu x Remo jogam às 17h deste domingo (14), no Mangueirão e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.