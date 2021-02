Quem é Elusmar Maggi, empresário que doou R$ 1 milhão para Rodinei jogar 'final' contra o Flamengo

O empresário Elusmar Maggi Scheffer ficou conhecido nesta sexta-feira pelo mundo do futebol após fazer uma doação de R$ 1 milhão para o Internacional que deve ser utilizada pelo clube para pagar a multa pela utilização do lateral Rodinei contra o Flamengo. Maggi é empresário rural no Mato Grosso e é irmão de Eraí Maggi, o "rei da soja" e primo de Blairo Maggi, ex-governador do estado.

Elusmar Maggi e seu irmão Eraí são sócios do "Grupo Bom Futuro" e acionistas da "Scheffer Agrobusiness". Seu primo Blairo Maggi foi governador do estado do Mato Grosso e ministro da Agricultura do Governo Michel Temer. Em 2014, a família Maggi foi considerada a sétima mais rica do Brasil pela revista Forbes, com uma fortuna estimada em R$ 4,9 bilhões.