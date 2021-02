Quem é Bruno Viana, o primeiro reforço encaminhado pelo Flamengo em 2021

Ainda a jogar quatro jogos que decidirão o título brasileiro, o Flamengo já pensa na temporada 2021 ao ponto de encaminhar a primeira contratação para março em diante. Trata-se de Bruno Viana, zagueiro atualmente vinculado ao Braga, de Portugal.

A situação está bem encaminhada rumo à concretização do negócio, segundo informações do jornal "O Dia" - e confirmadas pelo LANCE!. A proposta é por empréstimo de uma temporada, com opção de compra posterior, avaliada no contrato em 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões).

QUEM É BRUNO VIANAEm Portugal, veículos da imprensa também tratam a negociação como sacramentada. O Flamengo, inclusive, já lida com os trâmites burocráticos para que Bruno Viana chegue ao Rio de Janeiro nos próximos dias.

E será a primeira oportunidade que o defensor de 26 e natural de Macaé (Região Norte Fluminense) terá atuando em seu estado. Pois foi em Minas Gerais, ainda nos primeiros passos na base, que Bruno deu as caras no futebol, pelo Cruzeiro, onde atuou na equipe principal em 20 ocasiões, em 2016.

> Veja mais notícias do Flamengo> Confira e simule a tabela do Brasileirão Em seguida, Bruno Viana foi vendido para o Olympiacos, por indicação do técnico português Paulo Bento, que o tinha dirigido e dado as primeiras oportunidades nos tempos de Raposa. Já com Mano Menezes, foi preterido e viu Bruno Rodrigo e Manoel serem titulares, à época, até partir para a Grécia.

Bruno Viana: apresentado na Grécia em 2017 (Foto: Divulgação)

Bruno Viana só ficou uma temporada no Olympiacos, o que foi suficiente para ele levantar o troféu da liga nacional. Em meados de 2017, acertou com o Braga por empréstimo, culminando na ativação da cláusula de compra de 3,5 milhões de euros. Segundo o jornal lusitano "Record", a solução atual (acerto com o Fla) "agrada a todas as partes".

- O Braga aguardava uma proposta que permitisse rentabilizar o investimento e esta solução acaba por agradar a todas as partes, tendo em conta que o jogador só cumpriu 45 minutos nos últimos cinco jogos - diante do Gil Vicente, dia 26 de janeiro - e foi despromovido à equipe B, onde tem trabalhado nos últimos dias - informou o site do veículo.

Ou seja, Bruno Viana não chega com ritmo de jogo e nem muito prestígio pela passagem de quatro anos em Portugal, onde acumulou 150 jogos e oito gols, além de uma Taça da Liga.

MERCADO AGITADO E 'PORTA FECHADA'Bruno Viana foi sondado por Lazio-ITA (este por último), Getafe-ESP e Lorient-FRA, Leicester e Leeds United-ING recentemente. O Flamengo o tem no radar desde 2019. Contudo, o mercado agitado para o zagueiro vai de encontro à fase atual no Braga, onde está com a "porta fechada".

Quem externou isso foi o próprio treinador do Braga, Carlos Carvalhal (que já foi alvo do Fla, inclusive). Ele afirmou que o zagueiro, afastado, não fará falta.

- A porta está fechada e não vai fazer falta. Só faz falta quem está aqui. A diretoria está tratando disso e o jogador está prestes a ter uma colocação (transferência). O futuro dele não passa pelo Braga - disse Carvalhal, insatisfeito com o comportamento extracampo do atleta.

Impulsão de Bruno Viana chama a atenção desde os seus primeiros passos pelo Cruzeiro (Foto: Vinnicius Silva/Raw Image/Lancepress!)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Com 1,87m de altura, Bruno Viana é conhecido por ter uma impulsão significativa nas jogadas aéreas, uma boa velocidade para o setor e abordagem de marcação no 1x1 - aprimorada após cinco temporadas no futebol europeu.

O jornalista português Helder Santos, do "Canal 11", explicou o porquê Bruno Viana pode fazer uma promissora dupla de zaga ao lado de Rodrigo Caio.

- Pode fazer uma dupla interessante com Rodrigo Caio e, se vier motivado e com vontade, tem tudo para ser titular na defesa do Flamengo - disse, emendando:

- No Braga, Bruno Viana foi lançado por Abel Ferreira, com quem jogou com regularidade sendo um dos pilares defensivos. Também foi aposta de Rúben Amorim. Surpreendentemente, acaba por sair sem glória. Aos 26 anos, tem tudo para ser reforço de peso no Flamengo, depende apenas dele.

Bruno Viana chega com o aval da comissão técnica e é um alvo definido Departamento de Scout do Flamengo, sobretudo - liderado por Fabinho. Em tempo: o zagueiro só poderá atuar pelo Rubro-Negro na temporada 2021.