Quais foram os últimos jogos do Botafogo e do Flamengo no Pará? Relembre

A grande final da Supercopa Rei será disputada no próximo domingo (2), às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém. O confronto será uma disputa entre os campeões da Copa do Brasil, representado pelo Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, representado pelo Botafogo.

Em um clima de TBT — às quintas-feiras, quando se usa a hashtag que significa "Throwback Thursday" — o Núcleo de Esportes de O Liberal decidiu trazer um retrospecto das últimas vezes em que os times cariocas estiveram em solo paraense. Nos últimos 26 anos, Botafogo e Flamengo realizaram seis jogos no Pará, com cada clube tendo participado de três partidas. Com um aproveitamento quase perfeito, os clubes somam cinco vitórias, sendo três delas para o Mengão e dois trunfos e uma derrota para o Glorioso.

VEJA MAIS

Confira os últimos três jogos de Flamengo e Botafogo no Pará

Flamengo

Campeonato Carioca (31/01/2024): Flamengo 2 x 0 Sampaio Corrêa.

Copa do Brasil (03/04/2013): Flamengo 1 x 0 Remo.

Copa do Brasil (08/04/2009): Flamengo 2 x 0 Remo.

Botafogo

Série B (04/09/2021): Botafogo 1 x 0 Remo.

Série B (09/05/2015): Botafogo 1 x 0 Paysandu.

Copa do Brasil (10/02/2010): Botafogo 0 x 1 São Raimundo.

Venda de ingressos

O site Bilheteria Digital disponibilizou mais ingressos para a torcida do Flamengo. Além disso, ainda é possível adquirir ingressos para o setor de cadeiras superior e inferior da área que será ocupada pelo Botafogo. O site também abriu a opção “Restaurante Lounge”, custando o valor individual de R$ 1.200, com serviço de buffet e bebida.

Supercopa do Brasil

A competição abre oficialmente o calendário nacional das competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A bola rola às 16h e terá cobertura completa, com lance a lance, no portal OLiberal.com.

(Pedro Garcia, estagiário, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal)