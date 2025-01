Super Campeões: exposição histórica de camisas de Flamengo e Botafogo chega à Belém

O Parque Shopping Belém traz uma experiência única para os apaixonados por futebol, a exposição "Super Campeões", que celebra a trajetória de dois dos maiores times do Brasil, Flamengo e Botafogo. O evento é gratuito e acontece até o dia 2 de fevereiro, preparando o clima para a grande disputa entre os dois clubes, marcada para o próximo domingo, 2, no Estádio Mangueirão.

A exposição reúne 14 camisas históricas que narram a gloriosa trajetória desses gigantes do futebol brasileiro. Entre os itens expostos, destacam-se uniformes autografados por ídolos como Arrascaeta, Adriano Imperador e Bruno Henrique, que marcaram época e conquistaram títulos inesquecíveis por seus clubes.

"Pensamos em oferecer algo especial para os torcedores e admiradores do esporte. A exposição é uma oportunidade única de conferir de perto camisas que carregam memórias de grandes conquistas e jogadores lendários. Convidamos todos os amantes do futebol para prestigiar esse evento que celebra a paixão pelo esporte e une torcedores em um só lugar", destaca Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

A "Super Campeões" é mais que uma exposição, é uma viagem pela história de dois clubes que conquistaram corações e construíram uma herança no futebol brasileiro.

Serviço:

Evento: Exposição "Super Campeões"

Data: até 2 de fevereiro de 2025

Local: Parque Shopping Belém

Entrada: gratuita