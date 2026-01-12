Capa Jornal Amazônia
PSG preserva titulares, perde do Paris FC e amarga vergonhosa eliminação na Copa da França

Estadão Conteúdo

A fase do Paris Saint-Germain não é das melhores e o time começa a apresentar fragilidades incomuns para um campeão europeu. Nesta segunda-feira, os comandados de Luis Enrique, atuais campeões da Copa da França, foram eliminados, jogando em casa, no Parque dos Príncipes, pelo vizinho Paris FC, que avança às oitavas de final da Copa da França após vitória por 1 a 0.

A primeira decepção do Paris Saint-Germain nesta virada de ano veio com gol de Jonathan Ikoné já na segunda etapa do Parque dos Príncipes. Após erro do PSG em troca de passes no campo de ataque, o Paris FC armou o contragolpe pelo lado direito e se colocou à frente no placar.

Em duelo válido pela fase de 32 avos, o PSG era grande favorito, mas não conseguiu superar a marcação do time de Stephane Gilli. Apesar da pressão do time, que finalizou mais de 20 vezes e teve quase 70% de posse de bola, o Paris FC conseguiu segurar o resultado e se classificou.

Foi somente a terceira vez na história que o gigante da capital francesa caiu antes das oitavas de final da competição. Antes, havia sido surpreendido pelo Montpellier em 2014 e pelo Auxerre em 2001.

O técnico Luiz Enrique mostrou enorme confiança em seus comandados ao utilizar escalação alternativa, com nomes importantes na reserva, casos dos titulares Nuno Mendes, Marquinhos, João Neves, Doué e Dembélé. Apelou ao lateral e aos atacantes na etapa final quando o placar ainda estava zerado.

Depois de um primeiro tempo mais parelho, o PSG teve grandes oportunidades na etapa final, mas pecou pelo nervosismo. Barcola, cara a cara, mandou para fora, assim como Kvaratskelia também não esteve em noite iluminada e acabou substituído. O goleiro Nkambadio ainda se destacou parando Vitinha nos acréscimos. Emery carimbou o travessão.

Para piorar as coisas, o PSG ainda permitiu que o Paris chegasse bem e anotasse com Ikoné batendo cruzado quando os donos da casa mandavam na partida. O gol aos 29 minutos da etapa decisiva foi bem defendido pelos visitantes, que celebraram muito o feito histórico.

Palavras-chave

futebol

Copa da França

Paris Saint-Germain

Paris FC
