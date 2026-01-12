PSG preserva titulares, perde do Paris FC e amarga vergonhosa eliminação na Copa da França Estadão Conteúdo 12.01.26 19h48 A fase do Paris Saint-Germain não é das melhores e o time começa a apresentar fragilidades incomuns para um campeão europeu. Nesta segunda-feira, os comandados de Luis Enrique, atuais campeões da Copa da França, foram eliminados, jogando em casa, no Parque dos Príncipes, pelo vizinho Paris FC, que avança às oitavas de final da Copa da França após vitória por 1 a 0. A primeira decepção do Paris Saint-Germain nesta virada de ano veio com gol de Jonathan Ikoné já na segunda etapa do Parque dos Príncipes. Após erro do PSG em troca de passes no campo de ataque, o Paris FC armou o contragolpe pelo lado direito e se colocou à frente no placar. Em duelo válido pela fase de 32 avos, o PSG era grande favorito, mas não conseguiu superar a marcação do time de Stephane Gilli. Apesar da pressão do time, que finalizou mais de 20 vezes e teve quase 70% de posse de bola, o Paris FC conseguiu segurar o resultado e se classificou. Foi somente a terceira vez na história que o gigante da capital francesa caiu antes das oitavas de final da competição. Antes, havia sido surpreendido pelo Montpellier em 2014 e pelo Auxerre em 2001. O técnico Luiz Enrique mostrou enorme confiança em seus comandados ao utilizar escalação alternativa, com nomes importantes na reserva, casos dos titulares Nuno Mendes, Marquinhos, João Neves, Doué e Dembélé. Apelou ao lateral e aos atacantes na etapa final quando o placar ainda estava zerado. Depois de um primeiro tempo mais parelho, o PSG teve grandes oportunidades na etapa final, mas pecou pelo nervosismo. Barcola, cara a cara, mandou para fora, assim como Kvaratskelia também não esteve em noite iluminada e acabou substituído. O goleiro Nkambadio ainda se destacou parando Vitinha nos acréscimos. Emery carimbou o travessão. Para piorar as coisas, o PSG ainda permitiu que o Paris chegasse bem e anotasse com Ikoné batendo cruzado quando os donos da casa mandavam na partida. O gol aos 29 minutos da etapa decisiva foi bem defendido pelos visitantes, que celebraram muito o feito histórico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa da França Paris Saint-Germain Paris FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44 futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44 Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00