PSG presenteia Pierre Webó com camisa autografada por todo time

Pierre Webó, integrante da equipe técnica do Instabul Basaksehir, recebeu uma camisa autografada por todos os jogadores do Paris Saint-German. O presidente do time parisiense, Nasser Al-Khelaïfi, após a partida entre PSG e Instabul, reagendada para esta quarta-feira, encontrou com o ex-jogador e o presenteou.

>CONFIRA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES Na última terça, em defesa de Webó, os jogadores das duas equipes deixaram o gramado do Parque dos Príncipes após uma acusação de ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu contra o membro da comissão técnica da equipe turca.

Antes da bola rolar, jogadores de PSG e Istanbul Basaksehir foram a campo para aquecimento com uma mensagem contra o crime de injúria racial. Os atletas entraram no gramado com uma camisa escrito "não ao racismo". Quando foram a campo em definitivo para a partida, o hino da Champions foi tocado no estádio com os jogadores de joelho.