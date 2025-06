PSG envolve, goleia Atlético de Madrid e manda recado ao Botafogo no Mundial de Clubes

Campeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain deu continuidade à boa fase, envolveu o Atlético de Madrid e goleou o terceiro colocado do Espanhol por 4 a 0 neste domingo no estádio Rose Bowl, em Los Angeles, na estreia no Mundial de Clubes. Com o resultado, o time parisiense já lidera o Grupo B, que tem ainda Botafogo e Seattle Sounders. O campeão do Brasileiro e da Libertadores é o próximo rival do PSG nos Estados Unidos.

Em relação ao time que começou a decisão da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, o Paris Saint-Germain teve apenas o desfalque do atacante Dembélé. Um dos cotados para conquistar a Bola de Ouro, o atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a derrota da seleção francesa por 5 a 4 para a Espanha, pela semifinal da Liga das Nações. Em seu lugar entrou Gonçalo Ramos.

O time do técnico Luis Enrique procurou se impor desde o apito inicial, literalmente. Com a saída de bola, o Paris Saint-Germain mandou a bola para o ataque e procurou pressionar o time espanhol.

Com mais posse de bola, o campeão da Liga dos Campeões envolveu o Atlético e abriu o placar aos 19 minutos. Após troca de bola pelo lado direito, Kvaratskhelia acionou Fabián Ruiz perto da entrada da área. Ele finalizou com um chute forte de esquerda no canto esquerdo de Oblak.

Tendo como marca registrada o forte esquema defensivo armado por Diego Simeone, o Atlético de MO adri pouco chegava ao ataque. O PSG ampliou já nos acréscimos do final do primeiro tempo, em um rápido contra-ataque finalizado por Vitinha.

No segundo tempo, o Paris Saint-Germain manteve a pressão sob adversário e rondava o gol de Oblak. O Atlético de Madri chegou a marcar aos 12 minutos, após Doué perder a bola no meio-campo. Giuliano Simeone acionou Julián Álvarez pela direita. Ele bateu cruzado e marcou. Após revisão do VAR, porém, foi marcada falta de Koke em Doué no início da jogada, e o gol foi anulado.

Antes da pausa da hidratação, aos 25 minutos, Simeone já havia queimado todas suas cinco alterações tentando mudar o panorama do jogo. O plano do técnico do argentino, porém, foi muito prejudicado com a expulsão do defensor Lenglet aos 33 minutos pelo segundo cartão amarelo.

Mesmo com um jogador a menos, o Atlético de Madrid desperdiçou uma chance de complicar a vida do PSG com Sorloth desperdiçando uma chance clara na pequena área. Ele chutou para fora. Diego Simeone ajoelhou e levou as mãos à cabeça lamentando o erro.

Trocando passes e aproveitando espaços deixados pelo time espanhol, o PSG chegou ao terceiro gol após a bola circular pela área rival. Cruzamento pela direita de Hakimi não encontrou ninguém de azul para empurrar para o gol. O time espanhol tentou afastar o perigo, mas Griezmann acabou tocando para trás. Mayulu aproveitou a sobra e chutou forte no canto direito de Oblak aos 42.

Já nos acréscimos, após revisão do VAR, foi anotado pênalti após mão de Le Normand. Lee Kang-In deslocou Oblak e fechou a goleada do Paris Saint-Germain.

Na próxima rodada, os times do Grupo B jogam na quinta-feira, o Atlético de Madri enfrenta o Seattle Sounders, às 19h (de Brasília), e o PSG encara o Botafogo, às 22h.