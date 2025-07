PSG é multado pela Uefa por causa de confusão de torcedores na final da Champions League

O Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, foi condenado a pagar nesta quinta-feira uma multa de 148 mil euros (R$ 947 mil) por causa do mau comportamento de seus torcedores durante a final da Champions League. Após a conquista do título, que veio com uma goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão, os adeptos franceses invadiram o campo, danificaram o gramado e ainda exibiram uma faixa com a inscrição "Máfia da Uefa".

A entidade que comanda o futebol europeu informou que seu tribunal disciplinar julgou seis acusações, incluindo "transmitir mensagem imprópria para um evento esportivo" e "trazer descrédito à Uefa". A sanção disciplinar pela mensagem ofensiva foi de 10 mil euros (aproximadamente R$ 64 mil).

Torcedores do PSG exibiram uma bandeira com o slogan "Máfia da Uefa" e a imagem de um porco, embora o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, seja membro do comitê executivo da entidade. O dirigente foi eleito para o órgão decisório da representando a Associação Europeia de Clubes, que ele também lidera.

O órgão processa rotineiramente casos de torcedores que usam o termo "máfia", embora o clube norueguês Brann tenha vencido um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) este ano.

A maior multa para a equipe parisiense neste "pacote de infrações" foi de 100 mil euros (R$ 640 mil) pelas punições combinadas de torcedores. Além da invasão, o clube foi punido pela queima de fogos, arremesso de objetos e danos materiais ao estádio do Bayern de Munique, local da decisão.