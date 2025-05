PSG conquista Copa da França e vai embalado à final da Liga dos Campeões

Em ritmo de treino, o Paris Saint-Germain venceu o Reims por 3 a 0 neste sábado no Stade de France e conquistou a Copa da França. A conquista da segunda coroa da temporada, após o título do Francês com seis rodadas de antecedência, serve de aquecimento e embalo para a final da Liga dos Campeões, no sábado, contra a Inter de Milão. O titulo europeu é inédito para o time hegemônico na França.

Barcola foi o grande destaque da decisão deste sábado. O atacante de 22 anos fez os dois primeiros gols do PSG, aos 16 e aos 19 minutos, e deu a assistência para o terceiro, de Hakimi, aos 43 minutos do primeiro tempo. Com a vantagem elástica no placar, o time de Luis Enrique só administrou na segunda etapa, mesmo assim teve mais de 70% de posse de bola e oito finalizações contra apenas duas do adversário. O PSG terminou a final com 20 arremates ao gol. Os vice-campeões finalizaram somente quatro vezes.

No segundo tempo, Luis Enrique mexeu na equipe para poupar alguns titulares e dar ritmo para reservas como Lucas Hernandes e o brasileiro Beraldo. Dembélé, artilheiro do PSG na Liga dos Campeões com 8 gols, começou como titular e ficou até o final do jogo. Pelo Reims, Gabriel Moscardo, revelado pelo Corinthians e emprestado justamente pelo PSG, entrou no segundo tempo.

Capitão do Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro Marquinhos levantou o troféu para a festa da torcida do time parisiense, que espera que a cena se repita no próximo sábado, na Arena de Munique, na Alemanha.