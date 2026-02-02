Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Próximo adversário do Remo, Mirassol arranca empate no fim e mantém invencibilidade histórica

Mesmo com partida interrompida pela chuva em dois dias, a equipe paulista, que enfrentará o Remo na quarta-feira, segue imbatível em seu estádio após duelo com o Novorizontino

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo
fonte

Mirassol (JP Pinheiro/Agência Mirassol)

O Mirassol, futuro adversário do Remo, empatou em 1 a 1 com o Novorizontino e manteve uma invencibilidade histórica de 23 jogos sem perder em seus domínios. A equipe paulista demonstrou resiliência ao buscar o resultado nos minutos finais da partida.

O confronto, válido pelo Campeonato Paulista, foi atípico e se estendeu por dois dias devido às fortes chuvas no interior paulista. O gol de empate do Leão foi marcado aos 46 minutos do segundo tempo, garantindo a manutenção da impressionante marca no Estádio José Maria de Campos Maia.

A última derrota do Mirassol em casa foi registrada em fevereiro de 2025. Com o moral elevado, a equipe agora foca no jogo contra o time paraense pelo Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo de dois dias

A partida teve início no domingo, mas foi interrompida no intervalo devido à chuva. Naquele momento, o Mirassol perdia por 1 a 0, após um gol de Rômulo aos 15 minutos. O gramado impraticável adiou a sequência do duelo para a segunda-feira.

Na retomada da etapa final, o técnico Rafael Guanaes realizou mudanças. O Mirassol, apesar de um susto com a lesão de Renato Marques, dominou as ações em campo.

  • Pressão ofensiva: Carlos Eduardo e Negueba criaram oportunidades, mas pararam em grandes defesas do goleiro Jordi.
  • Empate nos acréscimos: Aos 46 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Negueba e disputa na área, Carlos Eduardo cabeceou e selou o placar em 1 a 1.
  • Quase a virada: Aos 52 minutos, Nathan Fogaça teve a chance de virar o jogo, mas foi travado no momento da finalização.

Panorama para o confronto com o Remo

Com este empate, o Mirassol alcança oito pontos no Paulistão, posicionando-se na sexta colocação geral. O foco imediato, no entanto, muda para a viagem ao Pará.

O time paulista chega para enfrentar o Leão Azul com a reputação de ser uma "equipe difícil de ser batida", caracterizada por uma organização defensiva sólida e um perigoso poder de reação nos minutos finais das partidas.

Ficha técnica

MIRASSOL 1 X 1 NOVORIZONTINO

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, Willian Machado, Luiz Otávio (Lucas Oliveira) e Igor Cariús; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon (Nathan Fogaça); Everton Galdino (Negueba), Rodrigo Rodrigues (Lucas Mugni) e Renato Marques (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.

NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Gabriel Bahia e Mayk; Luís Oyama, Matheus Bianqui, Rômulo (Juninho) e Maykon (Patrick); Hélio Borges (Vinícius Paiva) e Robson (Nicolas Careca). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Rômulo, aos 15 minutos do primeiro tempo. Carlos Eduardo, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Shaylon, Jordi, Alvariño, Igor Formiga.

RENDA - R$ 89.240,00.

PÚBLICO - 3.873 torcedores.

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor (SP).

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Mirassol

Novorizontino
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol

Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt

02.02.26 17h21

Futebol

Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo

A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários

02.02.26 13h50

futebol

Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira

Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4)

02.02.26 13h42

futebol

Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão

02.02.26 11h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

NOVA DATA?

Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo

Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança

02.02.26 9h56

Futebol

Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação

Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica.

01.02.26 15h38

Futebol

Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo

A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários

02.02.26 13h50

futebol

Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão

02.02.26 11h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda