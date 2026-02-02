Próximo adversário do Remo, Mirassol arranca empate no fim e mantém invencibilidade histórica Mesmo com partida interrompida pela chuva em dois dias, a equipe paulista, que enfrentará o Remo na quarta-feira, segue imbatível em seu estádio após duelo com o Novorizontino O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo 02.02.26 16h18 Mirassol (JP Pinheiro/Agência Mirassol) O Mirassol, futuro adversário do Remo, empatou em 1 a 1 com o Novorizontino e manteve uma invencibilidade histórica de 23 jogos sem perder em seus domínios. A equipe paulista demonstrou resiliência ao buscar o resultado nos minutos finais da partida. O confronto, válido pelo Campeonato Paulista, foi atípico e se estendeu por dois dias devido às fortes chuvas no interior paulista. O gol de empate do Leão foi marcado aos 46 minutos do segundo tempo, garantindo a manutenção da impressionante marca no Estádio José Maria de Campos Maia. A última derrota do Mirassol em casa foi registrada em fevereiro de 2025. Com o moral elevado, a equipe agora foca no jogo contra o time paraense pelo Campeonato Brasileiro. Como foi o jogo de dois dias A partida teve início no domingo, mas foi interrompida no intervalo devido à chuva. Naquele momento, o Mirassol perdia por 1 a 0, após um gol de Rômulo aos 15 minutos. O gramado impraticável adiou a sequência do duelo para a segunda-feira. Na retomada da etapa final, o técnico Rafael Guanaes realizou mudanças. O Mirassol, apesar de um susto com a lesão de Renato Marques, dominou as ações em campo. Pressão ofensiva: Carlos Eduardo e Negueba criaram oportunidades, mas pararam em grandes defesas do goleiro Jordi. Empate nos acréscimos: Aos 46 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Negueba e disputa na área, Carlos Eduardo cabeceou e selou o placar em 1 a 1. Quase a virada: Aos 52 minutos, Nathan Fogaça teve a chance de virar o jogo, mas foi travado no momento da finalização. Panorama para o confronto com o Remo Com este empate, o Mirassol alcança oito pontos no Paulistão, posicionando-se na sexta colocação geral. O foco imediato, no entanto, muda para a viagem ao Pará. O time paulista chega para enfrentar o Leão Azul com a reputação de ser uma "equipe difícil de ser batida", caracterizada por uma organização defensiva sólida e um perigoso poder de reação nos minutos finais das partidas. Ficha técnica MIRASSOL 1 X 1 NOVORIZONTINO MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, Willian Machado, Luiz Otávio (Lucas Oliveira) e Igor Cariús; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon (Nathan Fogaça); Everton Galdino (Negueba), Rodrigo Rodrigues (Lucas Mugni) e Renato Marques (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes. NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Gabriel Bahia e Mayk; Luís Oyama, Matheus Bianqui, Rômulo (Juninho) e Maykon (Patrick); Hélio Borges (Vinícius Paiva) e Robson (Nicolas Careca). Técnico: Enderson Moreira. GOLS - Rômulo, aos 15 minutos do primeiro tempo. Carlos Eduardo, aos 46 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Shaylon, Jordi, Alvariño, Igor Formiga. RENDA - R$ 89.240,00. PÚBLICO - 3.873 torcedores. ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor (SP). LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). 