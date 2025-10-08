Protestos em Chicago mudam local de amistoso e Argentina encara Porto Rico na 'casa' de Messi Estadão Conteúdo 08.10.25 9h48 Os fortes protestos contra o governo de Donald Trump obrigaram a seleção argentina a mudar o palco de seu segundo amistoso neste tour pelos Estados Unidos na Data Fifa. O embate com Porto Rico, inicialmente agendado para Chicago, foi transferido para o Chase Stadium, casa do Inter Miami e de Messi, com capacidade para pouco mais de 21 mil pessoas. Nesta sexta-feira, os argentinos encaram a Venezuela no Hard Rock Stadium, também em Miami, na Flórida. Mas desafiariam os porto-riquenhos no Soldier Field, que hospeda o Chicago Fire na Major League Soccer e o Chicago Bears na NFL (futebol americano). Ocorre que o estado de Illinois, onde se situa Chicago, foi definido como "zona de guerra" por Trump, que enviou 300 soldados da Guarda Nacional para tentar combater os protestos. Com o local sob risco para as delegações de futebol, o jogo será na casa de Messi. Vai ser um belo agrado ao melhor jogador da atual campeã mundial, que ganhará um descanso pois não necessitará viajar para Chicago. A Argentina já vem treinando em Miami e permanecerá na cidade nos nove dias envolvendo a Data Fifa. A mudança do palco do amistoso de segunda-feira já foi comunicada e aprovada pela delegação de Porto Rico. Os amistosos tiveram seus horários mantidos: sexta-feira, às 21 horas (de Brasília) e na segunda-feira, às 20h (também de Brasília). A CazéTV anuncia a transmissão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso Argentina Porto Rico Miami COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 SÉRIE B Remo pode ter retorno de Pedro Rocha e faz testes em Marcelo Rangel para enfrentar o Athletico-PR Médico do Remo, Jean Klay, detalhou a situação dos jogadores e informou que testes serão realizados para saber se Pedro Rocha e Marcelo Rangel poderão enfrentar o CAP 07.10.25 20h31 DENUNCIAS Paysandu publica nota de solidariedade à família Couceiro após denúncia de ex-diretor Clube repudiou as acusações feitas por Fred Carvalho e afirmou colaborar com medidas judiciais cabíveis. 07.10.25 17h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 PAPÃO Bryan Borges admite falhas e desabafa após derrota: 'Faltou tudo no segundo tempo' Em entrevista após o jogo, o jogador foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, especialmente na etapa final, quando o time acabou sofrendo o gol que definiu o placar 08.10.25 1h07