Protestos em Chicago mudam local de amistoso e Argentina encara Porto Rico na 'casa' de Messi

Os fortes protestos contra o governo de Donald Trump obrigaram a seleção argentina a mudar o palco de seu segundo amistoso neste tour pelos Estados Unidos na Data Fifa. O embate com Porto Rico, inicialmente agendado para Chicago, foi transferido para o Chase Stadium, casa do Inter Miami e de Messi, com capacidade para pouco mais de 21 mil pessoas.

Nesta sexta-feira, os argentinos encaram a Venezuela no Hard Rock Stadium, também em Miami, na Flórida. Mas desafiariam os porto-riquenhos no Soldier Field, que hospeda o Chicago Fire na Major League Soccer e o Chicago Bears na NFL (futebol americano).

Ocorre que o estado de Illinois, onde se situa Chicago, foi definido como "zona de guerra" por Trump, que enviou 300 soldados da Guarda Nacional para tentar combater os protestos. Com o local sob risco para as delegações de futebol, o jogo será na casa de Messi.

Vai ser um belo agrado ao melhor jogador da atual campeã mundial, que ganhará um descanso pois não necessitará viajar para Chicago. A Argentina já vem treinando em Miami e permanecerá na cidade nos nove dias envolvendo a Data Fifa.

A mudança do palco do amistoso de segunda-feira já foi comunicada e aprovada pela delegação de Porto Rico. Os amistosos tiveram seus horários mantidos: sexta-feira, às 21 horas (de Brasília) e na segunda-feira, às 20h (também de Brasília). A CazéTV anuncia a transmissão.