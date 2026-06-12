Promessa do Palmeiras segue suspensa após decisão da Fifa e redução da pena pela Conmebol Estadão Conteúdo 12.06.26 14h03 A Fifa acatou um pedido da Conmebol e decidiu ampliar para âmbito mundial a punição aplicada ao meia Eduardo Conceição, do Palmeiras, após o episódio ocorrido durante a vitória da seleção brasileira sobre a Argentina no Campeonato Sul-Americano Sub-17. Em contrapartida, a entidade sul-americana reduziu a suspensão de quatro para dois meses. O jogador foi punido por imitar um macaco após marcar um gol na partida. Na ocasião, Eduardo alegou que o gesto foi uma forma de protesto contra ofensas racistas que teriam sido dirigidas aos atletas brasileiros por jogadores argentinos durante o confronto. O meia chegou a apontar o argentino Benítez como um dos responsáveis pelos insultos. Palmeiras e CBF apresentaram recurso à Conmebol na tentativa de anular a sanção, mas conseguiram apenas a redução da pena. Ainda existe a possibilidade de o caso ser levado ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). A suspensão de Eduardo Conceição termina em 8 de julho. Até lá, o atleta está impedido de disputar partidas oficiais em qualquer categoria, podendo apenas participar dos treinamentos. Considerado uma das principais promessas das categorias de base do Palmeiras, Eduardo tem contrato com o clube até 2029 e multa rescisória estipulada em cerca de R$ 600 milhões. Internamente, o meia é visto como uma das grandes joias da Academia de Futebol, seguindo os passos de talentos recentes como Endrick e Estêvão. Caso volte a se envolver em um episódio disciplinar semelhante, o jogador poderá sofrer uma punição mais severa. Eduardo já chegou a ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira para compromissos da equipe principal do Palmeiras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Eduardo Conceição COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 Carlos Ferreira Paixão e namoro inabaláveis 12.06.26 10h48 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45