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Promessa do Palmeiras segue suspensa após decisão da Fifa e redução da pena pela Conmebol

Estadão Conteúdo

A Fifa acatou um pedido da Conmebol e decidiu ampliar para âmbito mundial a punição aplicada ao meia Eduardo Conceição, do Palmeiras, após o episódio ocorrido durante a vitória da seleção brasileira sobre a Argentina no Campeonato Sul-Americano Sub-17. Em contrapartida, a entidade sul-americana reduziu a suspensão de quatro para dois meses.

O jogador foi punido por imitar um macaco após marcar um gol na partida. Na ocasião, Eduardo alegou que o gesto foi uma forma de protesto contra ofensas racistas que teriam sido dirigidas aos atletas brasileiros por jogadores argentinos durante o confronto. O meia chegou a apontar o argentino Benítez como um dos responsáveis pelos insultos.

Palmeiras e CBF apresentaram recurso à Conmebol na tentativa de anular a sanção, mas conseguiram apenas a redução da pena. Ainda existe a possibilidade de o caso ser levado ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

A suspensão de Eduardo Conceição termina em 8 de julho. Até lá, o atleta está impedido de disputar partidas oficiais em qualquer categoria, podendo apenas participar dos treinamentos.

Considerado uma das principais promessas das categorias de base do Palmeiras, Eduardo tem contrato com o clube até 2029 e multa rescisória estipulada em cerca de R$ 600 milhões. Internamente, o meia é visto como uma das grandes joias da Academia de Futebol, seguindo os passos de talentos recentes como Endrick e Estêvão.

Caso volte a se envolver em um episódio disciplinar semelhante, o jogador poderá sofrer uma punição mais severa. Eduardo já chegou a ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira para compromissos da equipe principal do Palmeiras.

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