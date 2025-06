Promessa brasileira, Maria Clara Pacheco conquista ouro inédito no Grand Prix de Taekwondo

Maria Clara Pacheco conquistou, na noite de sexta-feira, o título na categoria até 57kg do Grand Prix de Taekwondo, uma das mais importantes competições da modalidade, realizado na cidade de Charlotte, nos Estados Unidos. Assim, a jovem de 21 se tornou a primeira brasileira a conquistar o ouro em uma etapa do Grand Prix.

A conquista de Maria Clara veio com um placar impressionante sobre a chinesa Luo Zongshi, campeã mundial em 2022, em Guadalajara, no México, e dona de sete ouros em etapas do Grand Prix, por 2 a 0, com parciais de 17/0 no primeiro round e 12/0 no segundo. Para alcançar a final, ela havia vencido outras quatro lutas.

Assim, a promessa brasileira vem se consolidando como um dos principais nomes da modalidade. Medalhista de bronze no Campeonato Mundial de 2023 e eliminada nas quartas de final em Paris-2024 justamente por Zongshi, ela devolveu a derrota para a rival e somou pontos importantes no ranking olímpico, aproximando-se da vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Atualmente décima colocada no ranking até 57kg, Maria Clara tinha como melhor resultado em Grand Prix as quartas de final em Paris, em 2023, quando foi superada pela turca Hatice Ilgun. Zongshi, derrotada na final na etapa americana, ocupa o sexto posto no ranking, que é liderado pela sul-coreana Yu-jin Kim.

O Grand Prix Challenge de taekwondo é disputado desde 2014, com três etapas por ano. Antes do título inédito entre as mulheres com Maria Clara, apenas Maicon Andrade, bronze nos Jogos do Rio-2016, havia subido no lugar mais alto do pódio, em duas oportunidades, no circuito. O experiente lutador some no tatame em Charlotte neste domingo.