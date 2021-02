Problemas disciplinares tendem a afetar escalação do Botafogo em novo jogo crucial para a equipe

O Botafogo ganhou mais um empecilho prestes a encarar novo "jogo-chave" na sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A divulgação dos atrasos de jogadores em treinos deve ecoar na escalação projetada pelo técnico Eduardo Barroca para o confronto com o Palmeiras, que pretende escalar time misto no duelo desta terça-feira, às 16h.

> Faça a simulação e veja se o Botafogo pode se salvar no Brasileiro-2020

Cotado inicialmente entre os titulares, o atacante Lecaros (que usou seu perfil oficial do Instagram para pedir desculpas por seu atraso no último domingo) tende a perder espaço. O problema acontece justamente em um período ruim do Alvinegro: além de a equipe ter perdido todos os cinco jogos disputados em 2021, marcou só dois gols. Reflexo também da sucessão de mudanças no setor ofensivo.

Sem Lecaros, que surgia como esperança por ter injetado ânimo com suas arrancadas e dar uma leve melhora ao Alvinegro quando entrava em campo, o técnico Eduardo Barroca deve apostar mais uma vez na correria. Davi Araújo deve ser a cartada do comandante.

O jogador de 21 anos emerge como a alternativa de dar velocidade pelas pontas e armar jogadas para Matheus Babi e Matheus Nascimento. Contudo, Davi Araújo pouco atuou sob o comando de Barroca e, invariavelmente, foi lançado no segundo tempo.

O atacante entrou em campo apenas nas derrotas por 2 a 1 para o Santos e por 2 a 0 para o Fluminense. E pouco acrescentou. Resta a esperança de que ele municie os companheiros.

O Alvinegro tem 23 pontos em 32 jogos no Campeonato Brasileiro-2020. Décimo-sétimo-colocado, o Fortaleza tem 35 pontos, enquanto o Sport está na décima-sexta colocação e, nesta segunda-feira, enfrenta o Flamengo, às 20h.