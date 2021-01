Primeira mulher a cobrir uma final de Libertadores em rede nacional, Fernanda Arantes revela: 'Dia mais importante da minha carreira'

A final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos traz inúmeras situações inéditas e histórias para este sábado, 30, no Maracanã. Quando a bola rolar, as atenções estarão viradas ao duelo do clássico paulista. No entanto, na linha de lateral, um tabu muito importante será quebrado. Pela primeira vez na história do jornalismo brasileiro, uma mulher estará participando da cobertura de uma final de Libertadores. Esta é Fernanda Arantes, repórter do SBT.

Única mulher do núcleo esportivo que atua diante das câmeras no canal, que reintroduziu o segmento no meio de 2020 como uma novidade trazendo os direitos de transmissão da Copa Libertadores, Fernanda chamou a responsabilidade e se tornou a principal repórter na cobertura dos jogos na casa. Agora, o esforço foi recompensado com a oportunidade de, literalmente, fazer história no Maracanã.

+ Confira a tabela do Brasileirão e simule as próximas rodadas

Em entrevista exclusiva concedida ao LANCE!, Fernanda contou como ficou sabendo de que quebraria a escrita e confessou ficar surpresa com a existência do tabu depois de tantos anos. No entanto, admitiu que este será o dia mais importante de sua carreira.

- Fiquei sabendo há poucos dias. No início, não acreditei. Temos tantas mulheres competentes no jornalismo esportivo, pensava que isso já teria acontecido. Quando tudo se confirmou foi uma mistura de sensações, estou anestesiada e ao mesmo extremamente feliz e grata. Me sinto preparada. Quero dar o meu melhor nessa final, é o dia mais importante da minha carreira! - afirmou.

+ Confira algumas das chuteiras que serão usadas na final da Libertadores 2020

No canal desde novembro de 2020, Fernanda rapidamente chamou a atenção e agradou tanto internamente como aos espectadores. Mineira, a repórter se destacou por passagens nas afiliadas do Grupo Globo e também por ser a primeira mulher a narrar um jogo na Rádio CBN, em São Paulo. Com tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo, Fernanda espera poder representar mulheres de todo o país e influenciar em futuras gerações de jornalistas.

- A minha vida deu uma reviravolta que eu jamais esperava, recebi muito mais do que eu pedi. Acredito que é fruto de anos de trabalho em que eu me dediquei sem imaginar o que receberia em troca. Espero, do fundo do meu coração, que cada mulher que esteja assistindo a final da Copa Libertadores se sinta representada. É mais um lugar que ocupamos, inclusive acho que demoramos a ocupar, mas estaremos lá; com uma reportagem de qualidade, com credibilidade, sem perder o lado feminino, sensível e humano que o ser mulher nos proporciona. Quero levar uma mensagem de esperança pra todas que também lutam a cada dia em busca do seu caminho, do seu lugar! Nós podemos. Sempre! Acredite - encorajou.

A repórter de 29 anos também contou e deu detalhes sobre como funciona uma preparação de uma repórter para uma cobertura tão importante, principalmente numa final de Libertadores entre dois rivais e gigantes do futebol brasileiro. Fernanda afirma que a transmissão da final será mais um golaço do SBT.

- São muitos dias de preparação. Agora, mais perto, do dia, entro numa concentração intensa. É como se a gente fosse jogar também! Jogo da vida, sabe? Me preparei muito pra ter essa oportunidade e estou feliz por fazer parte disso. Desde o dia que cheguei no SBT, vivo a Libertadores todos os dias; respiramos futebol. Não tem como pensar em outra coisa. Montamos uma equipe incrível pro torneio continental e estamos preparando uma transmissão histórica pra final. Algo grandioso. É uma mistura de ansiedade, gratidão e realização! É mágico. Nós na reportagem somos o cara que faz o gol, que sai na foto, mas existe toda uma equipe pra fazer a coisa acontecer. O nosso telespectador tem um esporte com qualidade no SBT, a final será mais um golaço da emissora, que é a nova casa da Libertadores - revelou.

Ao analisar o jogo da decisão da Copa Libertadores, Fernanda não apontou um favorito para levar o caneco para casa. No entanto, ela admitiu que espera que a partida seja decidida da forma mais emocionante possível: nos pênaltis.

- Não dá pra falar um favorito nesse momento. Analisando Palmeiras e Santos, os dois times tiveram oscilações na temporada. O Santos se fortalece a cada jogo, teve um crescimento gigantesco nas últimas partidas da Libertadores e tem se mostrado uma equipe muito determinada e ofensiva dentro de campo. Já o Palmeiras tem um elenco poderoso, caro e muita competência pra impor o ritmo e mesmo tendo um dos melhores ataques do torneio, sofreu contra o River Plate. O que se sabe é que não será fácil, imagino que vai ser pressão do início ao fim. Um jogo de quem errar menos, bem abrasileirado: extremamente técnico e de velocidade. Minha opinião? De verdade? Acho que a chance de ir pros pênaltis é grande. Vai ser emoção pura! - analisou.

O SBT voltou ao mercado de esportes depois de muitos anos, movimentando a indústria da televisão esportiva em 2020 ao surpreender e adquirir os direitos de transmissão da Copa Libertadores. Fernanda contou como está sendo esse retorno do canal de Silvio Santos ao segmento e sobre o futuro da emissora no ramo.

- Estamos construindo degrau por degrau, deixando o público se acostumar com o esporte no SBT. A resposta tem sido positiva e estamos animados! Nós, jornalistas esportivos, fomos muito bem recebidos na emissora. Os programas nos abraçaram e estamos construindo nosso espaço ali dentro, com muito respeito. O mais legal é fazer um jornalismo com credibilidade e, ao mesmo tempo, ter a chance de flertar com o entretenimento deixando tudo mais leve. Sobre o futuro, estou na torcida (assim como vocês) para que venham mais eventos como a Libertadores! Estamos prontos.

*Estagiário, sob supervisão de Ricardo Guimarães.