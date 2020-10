Primeira etapa do Paraense de Motocross ocorre neste domingo em Santa Luzia do Pará

Primeira etapa do Campeonato Paraense de Motocross vai aquecer Santa Luzia do Pará

Após muitas alterações no calendário das competições por conta das prevenções as covid-19, a primeira etapa do Campeonato Paraense de Motocross 2020, organizado pela Ds Sports está marcado para este domingo (18), em Santa Luzia do Pará (PA).

A etapa será composta por 13 categorias, entre elas a MX1, que teve Júnior Bala, como campeão no ano passado, além das categorias MX2 e Nacional pró, que teve como líder invicto Diego Henning. A competição terá também espaço para a molecada com competição mirim e infantil.

Segundo Diego Henning, a expectativa para a abertura do Campeonato Paraense é grande. “Vamos chegar lá e tentar trazer o melhor resultado para a Vitanat e tentar a vitória, se Deus quiser”, disse o piloto, que faz parte da equipe Açaí Vitanat.

Nesse ano, serão feitas apenas três etapas, a próxima será em novembro e a última em dezembro. “Apesar de todas as dificuldades, as expectativas são as melhores possíveis, graças a Deus”, disse o presidente da Ds Sports, Paulo Henrique Bento, conhecido como Soró.