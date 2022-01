Primeira edição da Bike Race Salinas atrai atletas nacionais ao município

Foi realizado neste final de semana, em Salinas, o primeira edição da Bike Race Salinas, voltado para atletas profissionais do Mountain Bike, Gravel, e também para os iniciantes adeptos de aventura de trilha. Este foi o primeiro evento nacional do ano realizado no município do nordeste paraense. De acordo com o prefeito Kaká Sena, o evento atriu mais de 500 atletas, 'de nível altíssimo", ressaltou. "Um exemplo é o Mário Roma, reconhecido mundialmente, que está aqui competindo. É dessa maneira que a gente vai trabalhar, movimentando a nossa cidade, abrindo as portas para esses grandes eventos”, declarou, em vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura de Salinópolis.

O gestor informou ainda que mais de 60 inscritos nunca tinham ido a Salinópolis. “Não tenho dúvida que esses grandes projetos vão atrair o turista, fomentar a nossa economia, gerar oportunidade para o nosso povo e é dessa maneira que a gente vai trabalhar”, completou.

Evento atraiu mais de 500 atletas (Portal Aventura)

A competição foi idealizada e organizada por Alann Rezende, fundador do Ciclor Bike Shop. “O evento contou com a participação de atletas profissionais. Eu curto demais e é um prazer imenso realizar uma prova desse nível em Salinópolis”.

Competição foi organizada pela Ciclor Bike Shop (Portal Aventura)

Conforme informações divulgadas no site oficial do evento, os participantes da categoria Aventura, voltada a iniciantes, mas com experiência em trilhas, cumpriram um percurso de 60KM no sábado, com trechos de estradão, singletracks e percursos com areal. A maratona da categoria Pro, voltada ao nível profissional, incluía percurso de 150KM divido em dois dias, sendo 90km na sexta (21) e 60km no dia 22. As categorias especiais E-bike e Gravel cumpriram um percurso de 60KM no sábado.