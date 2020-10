Pressionada, diretoria do Paysandu reúne com torcedores no estacionamento da Curuzu; veja imagens

O presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, recebe seis torcedores no estádio da Curuzu, neste momento. Por meio das redes sociais, torcedores se mobilizaram para um protesto contra a atual gestão do clube. Desde às 16h, eles estavam mobilizados, embora em pequeno número. Ao enxergarem Ricardo Gluck Paul, solicitam reunião aos gritos. Gluck Paul atendeu imediatamente e autorizou a entrada no estádio. A reportagem não foi autorizada para acompanhar a reunião, no entanto, foi possível registrar fotos. A Polícia Militar acompanha o caso.

Polícia Militar observa o caso (Thiago Gomes)

O Paysandu faz péssima campanha no Campeonato Brasileiro da Série C, ocupando apenas a oitava posição, correndo risco de rebaixamento. Na última rodada, empatou, em casa, dianet do Vila Nova-GO. Nesta quarta-feira (21), o treinador Matheus Costa saiu do clube e assinou contrato com o Operário-PR, da Série B.