Presidente interino do Barcelona diz que novas eleições precisam acontecer 'o mais rápido possível'

O presidente interino do Barcelona, Carlos Tusquets, afirmou que a eleição para escolher os próximos gestores do clube catalão precisa ser realizada 'o mais rápido possível. A condição para realização do pleito ficará dependendo apenas de circunstâncias que permitam uma participação máxima na votação.

- O principal papel do Comitê Gestor será convocar as eleições o mais rápido possível, e é isso que faremos. O que não queremos é ser pressionados para fazê-la em um momento impróprio. Faremos quando acreditarmos que as circunstâncias sejam apropriadas. Queremos que o próximo Conselho receba o máximo de apoio possível, e isso envolve garantir a melhor participação de todos - afirmou.

Carlos Tusquets fez questão de afirmar que a transparência será uma característica primordial na nova gestão do Barcelona e que o conselho pretende realizar as eleições nos próximos três meses.

Tusquets foi nomeado como presidente interino na última quarta, um dia após Josep Maria Bartomeu renunciar o cargo.