Presidente do Paysandu testa positivo para covid-19

O presidente do Paysandu informou, por meio das redes sociais, que está com a covid-19. E Ricardo Gluck Paul conta que foi realizar exames de rotina e incluiu o PCR (exame que detecta se o paciente está com covid-19 naquele momento) e, para sua surpresa, testou positivo.

"Realizei um exame de rotina nesta quarta-feira de manhã - PCR - que testou positivo. Estou 100% sem sintomas e muito bem de saúde. Feliz por diagnósticar sem sintomas, porque assim terei a oportunidade de me isolar e não transmitir involuntariamente", disse ele na publicação.

Ricardo disse ainda que iniciou o isolamento mas que continuará presente. "Estarei no dia a dia do Clube através dos mecanismos de gestão a distância. Estamos todos focados no acesso.Em frente !!", finalizou.