Presidente do Inter admite surpresa com saída de Coudet e fala sobre Abel Braga

A segunda-feira está agitada para o Internacional. De maneira surpreendente, Eduardo Coudet entregou o cargo para assumir o Celta de Vigo-ESP e deixou o líder do Brasileirão sem treinador.

No começo da noite, o presidente Marcelo Medeiros concedeu entrevista coletiva e admitiu surpresa com a atitude do argentino.

- Infelizmente, o projeto Eduardo Coudet e sua comissão técnica terminou ontem após o jogo contra o Coritiba, sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusiva do Eduardo Coudet. Em nenhum momento pensamos ter outro treinador nesta temporada e na temporada que vem - explicou.

Abel Braga

Com a eminente saída do argentino, o nome de Abel Braga, campeão da Libertadores e Mundial pelo Inter, ganhou força nos bastidores. Mas de acordo com o mandatário do Colorado, não houve nenhum contato.

- Eu não falei com o Abel. Não falaria com um treinador com questões a serem resolvidas com o treinador que está aqui. Não falaria com nenhum técnico antes de deixar clara a saída de um treinador. Não trabalho desta forma. Reconheço as virtudes do Abel, muito identificado com o Inter, me dou muito bem com ele, mas ainda não falei com ele - comentou.

Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, falou sobre a inesperada saída de Coudet (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)