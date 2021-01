Presidente do Cruzeiro se pronuncia e garante pagamento de salário do setor administrativo do Cruzeiro

Após um período sem se pronunciar, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, falou ao torcedor para tentar explicar a situação complicada do clube, dentro e fora de campo. O foco da fala do mandatário celeste foi o atraso de salários, que atinge funcionários a jogadores do elenco cruzeirense. O Cruzeiro deve parte do mês de outubro, as folhas de novembro e dezembro, além do 13º salário. Sérgio Santos Rodrigues garante que na próxima semana irá conseguir acertar pelo menos uma folha dos trabalhadores administrativos. Confira no vídeo acima detalhes do que o presidente da Raposa disse.

O presidente da Raposa promete novidades e acerto de salários em breve-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)