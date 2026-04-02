Presidente da Federação Italiana renuncia após novo fiasco da seleção; Buffon pede demissão A seleção italiana perdeu a vaga no Mundial que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá ao ser derrotada nos pênaltis pela Bósnia e Herzegovina Estadão Conteúdo 02.04.26 14h47 Seleção da Itália (Instagram @seriea) O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, apresentou sua renúncia ao cargo nesta quinta-feira, 2, após novo fiasco da Azzurra, que foi eliminada na repescagem europeia e está fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva, anunciou a entidade em comunicado. Gravina, de 72 anos, estava à frente da FIGC desde 2018, quando a Itália ficou fora da Copa da Rússia. A tetracampeã mundial também não se classificou para o torneio no Catar, em 2022, e para edição deste ano, na América do Norte (11 de junho a 19 de julho). A seleção italiana perdeu a vaga no Mundial que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá ao ser derrotada nos pênaltis pela Bósnia e Herzegovina (4-1, após empate em 1 a 1 em 120 minutos) na última terça-feira, em Zenica. Gravina "informou aos membros do conselho que havia apresentado sua renúncia ao mandato que lhe foi confiado em fevereiro de 2025 e que havia convocado uma assembleia extraordinária para o dia 22 de junho em Roma", informou a FIGC em nota. O dirigente também é vice-presidente da Uefa e figura próxima ao presidente da confederação europeia, Aleksander Ceferin. Sob sua gestão, a Itália foi campeã da Eurocopa em 2021, mas não conseguiu se classificar para duas Copas do Mundo (2022 e 2026) e caiu na última Eurocopa, em 2024, nas oitavas de final, marcando a pior campanha da Azzurra em um torneio continental. Gravina, ex-empresário e ex-presidente de um pequeno clube da região dos Abruzos que chegou a disputar a Serie B, estava sob pressão desde a derrota da Itália na terça-feira. Na tentativa de se antecipar aos pedidos de sua demissão, o dirigente convocou um conselho imediatamente após a partida em Zenica para "fazer um balanço e realizar avaliações" de sua gestão. No entanto, o ministro dos Esportes da Itália, Andrea Abodi, pediu sua saída na quarta-feira, ao considerá-lo como o principal responsável pelo que a imprensa italiana chamou de "terceiro apocalipse". "O futebol italiano precisa ser refundado e esse processo deve passar por uma renovação na diretoria da FIGC", exigiu Abodi. BUFFON PEDE DEMISSÃO E GATTUSO TEM FUTURO INCERTO O nome de Giovanni Malagò, ex-presidente do Comitê Olímpico Italiano e do comitê organizador dos Jogos de Inverno de 2026 em Milão-Cortina, é o mais mencionado para assumir o comando do futebol italiano, que atualmente atravessa grave uma crise. Até o dia 22 de junho, o técnico da Azzurra, Gennaro Gattuso, contratado em junho de 2025, também deve deixar o cargo, segundo a imprensa italiana. O ex-goleiro Gianluigi Buffon pediu demissão da função de gerente-geral da seleção. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Federação Italiana Buffon COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37