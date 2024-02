Pré-Olímpico de Basquete: Alemanha e Austrália se enfrentam neste sábado, antes de Brasil e Sérvia

Após superar as anfitriãs no Pré-Olímpico, a seleção de basquete da Austrália retorna ao ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, neste sábado (10), às 17 horas, para disputar sua segunda partida eliminatória, desta vez contra a Alemanha, que surpreendeu ao vencer a Sérvia na estreia. Este confronto abrirá a programação que inclui o jogo entre Brasil e Sérvia.

Com o retorno da pivô Lauren Jackson, a primeira adversária do Brasil mantém, até agora, o favoritismo na competição. Após derrotar as brasileiras por 60 a 55, a seleção, atualmente no top 3 do ranking mundial, chega confiante para mais um desafio, desta vez contra a surpresa da primeira rodada, que superou a favorita Sérvia por 73 a 66.

A Austrália ingressou no Pré-Olímpico como grande favorita a uma vaga nos Jogos de Paris. Destacam-se na equipe a ala Stephanie Talbot, eleita uma das cinco melhores jogadoras da Copa do Mundo de 2022, e a pivô Eziyoda Magbegor, ambas jogando pelo Seattle Storm, da WNBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos.

Por outro lado, a Alemanha é a seleção com menos favoritismo no grupo. Atualmente ocupando a 25ª posição no ranking da FIBA, assim como a Sérvia, também foi eliminada nas quartas de final do último EuroBasket. Os destaques do time alemão atuam no basquete espanhol, uma das ligas mais competitivas do mundo. Entre as jogadoras de destaque estão a ala-pivô Leonie Fiebich, do Casademont Zaragoza, e a pivô Marie Gülich, do València Basket Club.