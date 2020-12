Pré-candidato à presidência do Barcelona diz que contratação de Neymar 'seria barata' ao clube

Ex-jogador do Barcelona, o atacante Neymar pode voltar ao clube catalão. É o que garante Jordi Farré, candidato à presidência do clube blaugrana. Em entrevista à rádio "RAC1", o empresário garantiu que a contratação do craque do PSG "seria barata", mas fez uma ressalva: Neymar deveria pedir perdão.

- (Contratar o Neymar) É uma forma de empolgar o Messi. O Neymar será bem-vindo, mas a primeira coisa que ele tem que fazer é retirar os processos, pedir perdão sem humilhação. Mesmo assim, é muito barato. Existe uma ferramenta que a Fifa tem que é o pedido de transferência, que pode ser solicitado no último ano do contrato. Neymar acho que custaria entre 45 e 55 milhões de euros (entre R$ 284 milhões e R$ 347 milhões) - disse Jordi Farré.

O pré-candidato também falou sobre a situação de Messi, que tem contrato somente até o final da temporada. Para Jordi Farré, o camisa 10 pode ficar no clube caso um projeto interessante seja apresentado.

- Tenho certeza de que Messi não quer ir. Já falei com próximos a ele, não avancei em nada, mas me disseram que ele quer ficar, mas quer um projeto vencedor. Meu projeto é que ele renove ano após ano, depois crie uma marca conjunta entre Messi e Barça, e que seja o presidente honorário. Porém, tem que se adaptar às condições atuais do clube - concluiu.