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Portugal anuncia contratação do técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo

Ex-Flamengo chega para substituir Roberto Martínez e terá desafios como a Eurocopa e a Copa do Mundo que será disputada em Portugal

Estadão Conteúdo

A seleção de Portugal já tem um novo treinador. A equipe portuguesa anunciou nesta sexta-feira, 10, a contratação do experiente Jorge Jesus, de 71 anos, para o comando do time nacional. Ele chega para ocupar o lugar de Roberto Martínez, que deixou a seleção lusitana após a eliminação para a Espanha, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Martínez tinha assumido a seleção lusa no início de 2023, substituindo Fernando Santos, eliminado nas quartas de final do Mundial do Catar, no ano anterior. Roberto Martínez tinha assinado contrato justamente até o torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Jorge Jesus assina um vínculo de quatro anos com a seleção portuguesa. O treinador terá como principais desafios a Eurocopa de 2028 e a Copa do Mundo de 2030, que será realizada justamente em Portugal, além de Espanha e Marrocos.

"Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. #ViemosParaVencer", escreveu o perfil de Portugal nas redes sociais.

Segundo o jornal "A Bola", de Portugal, Jorge Jesus irá receber menos de 4 milhões de euros brutos por ano na seleção, cerca de R$ 23,6 milhões, na cotação atual.

A quantia é inferior ao salário que Jorge Jesus recebia no Al-Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com o veículo de comunicação, o técnico ganhava 12 milhões de euros por ano no time saudita, aproximadamente R$ 70,8 milhões. Jorge Jesus deixou o Al-Nassr no fim de maio.

O treinador teve passagem vitoriosa pelo futebol brasileiro, quando comandou o Flamengo entre 2019 e 2020. Pelo clube carioca, conquistou a Copa Libertadores da América, a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.

O técnico iniciou a carreira no Amora, de Portugal. Ele tem passagens, entre outros clubes, por Braga, Benfica, Sporting, Al-Hilal e Fenerbahçe.

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