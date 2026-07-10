Portugal anuncia contratação do técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo Ex-Flamengo chega para substituir Roberto Martínez e terá desafios como a Eurocopa e a Copa do Mundo que será disputada em Portugal Estadão Conteúdo 10.07.26 11h47 A seleção de Portugal já tem um novo treinador. A equipe portuguesa anunciou nesta sexta-feira, 10, a contratação do experiente Jorge Jesus, de 71 anos, para o comando do time nacional. Ele chega para ocupar o lugar de Roberto Martínez, que deixou a seleção lusitana após a eliminação para a Espanha, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Martínez tinha assumido a seleção lusa no início de 2023, substituindo Fernando Santos, eliminado nas quartas de final do Mundial do Catar, no ano anterior. Roberto Martínez tinha assinado contrato justamente até o torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Jorge Jesus assina um vínculo de quatro anos com a seleção portuguesa. O treinador terá como principais desafios a Eurocopa de 2028 e a Copa do Mundo de 2030, que será realizada justamente em Portugal, além de Espanha e Marrocos. "Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. #ViemosParaVencer", escreveu o perfil de Portugal nas redes sociais. Segundo o jornal "A Bola", de Portugal, Jorge Jesus irá receber menos de 4 milhões de euros brutos por ano na seleção, cerca de R$ 23,6 milhões, na cotação atual. A quantia é inferior ao salário que Jorge Jesus recebia no Al-Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com o veículo de comunicação, o técnico ganhava 12 milhões de euros por ano no time saudita, aproximadamente R$ 70,8 milhões. Jorge Jesus deixou o Al-Nassr no fim de maio. O treinador teve passagem vitoriosa pelo futebol brasileiro, quando comandou o Flamengo entre 2019 e 2020. Pelo clube carioca, conquistou a Copa Libertadores da América, a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. O técnico iniciou a carreira no Amora, de Portugal. Ele tem passagens, entre outros clubes, por Braga, Benfica, Sporting, Al-Hilal e Fenerbahçe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Portugal Jorge Jesus contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C Time bicolor recebe a equipe paulista no próximo domingo (12), na Curuzu 10.07.26 12h35 MMA Sport Club Ultra BNF MMA edição 15 promete sacudir o Marajó neste sábado, 11 10.07.26 11h44 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 Futebol Gramado pode ser um adversário a mais para o Papão 10.07.26 10h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22 Confusão Tumulto entre torcedores e policiais é registrado após eliminação de Marrocos na Copa do Mundo Conflito entre torcedores e polícia feriu várias pessoas na famosa 'Pequena Arábia' após derrota para a França 09.07.26 22h28 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09