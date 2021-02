Porto bate a Juventus no jogo de ida das oitavas de final da Champions

O Porto largou na frente na briga por uma vaga nas quartas de final da Champions League. Nesta quarta-feira, o time português recebeu a Juventus no Estádio do Dragão e os donos da casa venceram por 2 a 1, com gols de Taremi e Marega. Chiesa descontou e marcou um gol que pode ser importante para a partida de volta, que será no dia 9 de março, na Itália.

+ Veja a tabela da Champions League

APROVEITOU O ERRO

O jogo nem tinha começado direito e o Porto já estava fazendo 1 a 0. A Juventus tentou trabalhar a bola no campo de defesa, mas após recuo fraco do meio-campista uruguaio Bentancur, Taremi dividiu com Szczesny e abriu o placar no Estádio do Dragão.

BOA MARCAÇÃO

O restante do primeiro tempo foi como Pirlo previu na entrevista coletiva no dia anterior ao jogo e a Juventus não conseguiu furar o forte sistema defensivo do Porto. Na única chance alvinegra, Rabiot quase marcou com uma puxada dentro da área, mas Marchesin fez uma bonita defesa. O lance, porém, foi invalidado por impedimento.

ATAQUE LETAL

Com menos de um minuto do segundo tempo, o Porto balançou as redes pela segunda vez no Estádio do Dragão. Manafá fez bela jogada pela direita e tocou para Marega, que dominou e deslocou do goleiro Szczesny para marcar o segundo gol dos portugueses.

FÔLEGO

Na reta final da partida a Juventus conseguiu descontar com Chiesa e marcou um gol que pode ser importantíssimo para a volta. Rabiot fez jogada pela esquerda e cruzou na segunda trave. O camisa 22 apareceu livre para diminuiu a vantagem lusitana.

+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos!

SEQUÊNCIA

Porto e Juventus voltam a se encontrar no dia 9 de março, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. A partida será disputada no Allianz Stadium, em Turim.