Portel recebe nesta sexta (25) a segunda edição do Freestyle de Motocross na Praia do Tucano

A cidade de Portel, no arquipélago do Marajó, será palco nesta sexta-feira (25), a partir das 19h, do 2º Freestyle de Motocross, na tradicional Praia do Tucano. O evento integra a programação oficial do verão 2025 e promete reunir moradores e turistas em uma noite de manobras radicais.

Entre as atrações confirmadas está o lendário Gilmar Pereira Flores, o Joaninha, um dos maiores nomes do motocross estilo livre no Brasil. De volta a Portel após passagem marcante em 2024, ele celebrou o retorno. “O Marajó e a Amazônia fazem parte da minha trajetória esportiva. Compartilhar o que amo com esse público é extremamente gratificante para a minha carreira”, declarou o piloto.

Outro destaque da noite será Kiko Louco, conhecido nacionalmente como “a lenda do motocross estilo livre”. Empolgado com a participação, ele ressaltou. “Viajo o Brasil todo levando meu trabalho, e participar de um evento dessa grandeza na Amazônia marajoara é um encanto. Sou muito grato pela confiança, e sempre que puder, voltarei com satisfação”.

A iniciativa conta com o apoio do Banpará, da Fundação Cultural do Pará e do deputado Antônio Doido. Segundo o secretário municipal de Esporte, Turismo e Lazer, Idinor Ferreira, o evento já virou tradição no município. “O Freestyle entrou definitivamente no cronograma do verão portelense. A cada ano cresce o número de participantes e de espectadores”, destacou.

Combinando esporte radical e valorização das paisagens naturais da região, o Freestyle de Motocross reforça o potencial turístico e cultural de Portel, prometendo uma noite inesquecível para o público marajoara.

Ciclo dos pilotos

Joaninha (Gilmar Pereira Flores)



É um competidor de motocross estilo livre brasileiro, Em 2005, foi campeão do Circuito Nacional. Joaninha ficou famoso por ter sido o primeiro piloto brasileiro a realizar o backflip (looping invertido). Hexacampeão da Copa Brasil de motocross freestyle, atualmente joaninha viaja com o grupo de pilotos denominado ´´Equipe 99´´, realizando shows pelo Brasil com um caminhão que se transforma em uma rampa para manobras.

Kiko Louco (Jonílson Silva)



Piloto de Roraima que se destacou no cenário nacional, sendo campeão brasileiro de motocross freestyle em 2020 e participando de competições e shows pelo Brasil, além de outros países como China e Emirados Árabes.

Programação

26 de julho de 2025

- Kiko Louco e joaninha (show de manobras radicais)

- Copa de Futebol de Areia

27 de julho de 2025

- Biale da Musa Verão

- Show Banda Fruto Sensual