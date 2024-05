Prefeitura de Pacajá: GP de motocross celebra o aniversário de 36 anos do município

O município de Pacajá, localizado no sudoeste paraense, comemorou, na última sexta-feira, 10, 36 anos de emancipação política. Para celebrar a data, a Prefeitura Municipal de Pacajá preparou uma programação especial para celebrar o aniversário da cidade, nos dias 11 e 12 de maio: o GP de Motocross.

O evento reuniu mais de 100 pilotos e amantes do esporte, entre eles do estado do Pará e de diversos estados do Brasil. A competição levou representantes de mais de 60 municípios de todo o país para Pacajá, garantindo um recorde de público e competidores.

Além de proporcionar um domingo de muita emoção e adrenalina para todos os envolvidos, o evento garantiu premiações incríveis para os pilotos que participaram da competição. A edição deste ano premiou os competidores com mais de R$ 50 mil reais, o que se tornou um grande atrativo para pilotos locais, da região e de outros estados do país.

O motocross é um esporte muito querido e popular na região. Além disso, a competição ainda fomenta a economia local e valoriza a prática esportiva no município de Pacajá, o que se tornou uma das prioridades para a gestão municipal.

A competição aconteceu na Pista de Motocross de Pacajá, localizada ao lado do Parque de Exposições, na saída para Anapu.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Pacajá, sob a coordenação de Lucas Nogueira e Robson Mateus, Wanderley Martins e Bruno Tocadinha e com o amparo legal da Liga Estadual de Motociclismo (LIPA).

Confira mais imagens do GP Motocross no município de Pacajá:

GP Motocross