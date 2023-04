Maiara Basso: a estrela do motocross brasileiro com 15 títulos nacionais e 16 estaduais

Maiara Basso é uma das maiores estrelas do motocross feminino no Brasil. Com apenas 26 anos de idade, ela já acumula um impressionante currículo de 15 títulos brasileiros e 16 títulos gaúchos na modalidade. Na 1ª Etapa do BRMX, a piloto Honda levou o 2º lugar e promete fortes emoções aos fãs na temporada 2023.

Nascida em Gentil, no Rio Grande do Sul, Maiara começou acelerar no motocross aos oito anos de idade, e desde então só cresceu no esporte e acumula vitórias e títulos. Com uma pilotagem ágil e agressiva, ela se destaca pelo seu talento e determinação nas pistas. “Tivemos um início de campeonato muito bom: P2. Muito feliz com o resultado. Obrigada a todos que sempre estão na torcida, a Honda Racing e toda equipe envolvida”, disse em postagem no Instagram.

Maiara tem somente 26 anos, mas currículo no motocross impressiona (Rodrigo Junior / Divulgação)

Fora das pistas, Maiara é uma pessoa simples e carismática, que mantém uma relação próxima com seus fãs e seguidores nas redes sociais. Ela também é uma defensora da igualdade de gênero no motocross, e busca inspirar outras mulheres a ingressarem na modalidade.

Com uma carreira promissora pela frente, Maiara Basso segue firme em sua trajetória de vitórias e conquistas no motocross. Ela é um exemplo de dedicação e perseverança, e uma referência para todos os amantes do esporte no Brasil.

