Por que o Mundial de Clubes deste ano será o maior da história? Entenda

Maior novidade do calendário do futebol nos últimos anos, o repaginado Mundial de Clubes da Fifa começa neste sábado, nos Estados Unidos. E será o maior campeonato do gênero na história do futebol mundial. Pela primeira vez, o Mundial contará com 32 times. A competição será realizada a cada quatro anos e os participantes estão divididos em oito grupos de quatro equipes cada.

Serão doze sedes espalhadas pelo país: Atlanta (estádio Mercedes-Benz), Charlotte (estádio Bank of America), Cincinnati (estádio TQL), Los Angeles (estádio Rose Bowl), Miami (estádio Hard Rock), Nashville (estádio Geodis Park), Nova York-New Jersey (estádio Metlife), Orlando (estádio Camping World e estádio Inter&Co), Filadélfia (Lincoln Financial Field), Seattle (Lumen Field) e Washington D.C. (estádio Audi Field).

Dos times na competição, seis são representantes da Conmebol (Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, River Plate e Boca Juniors), cinco da Concacaf (Monterrey, Seattle Sounders, Los Angeles FC, Inter Miami e Pachuca), quatro da AFC (Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, Al-Ain e Ulsan), doze da Uefa (Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Paris Saint Germain, Inter de Milão, Benfica, Porto, Atlético de Madri, Juventus e RB Salzburg), um da OFC (Auckland City), e quatro da CAF (Wydad Casablanca, Mamelodi Sundowns, Espérancee Al-Ahly).

A Fifa distribuirá US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,53 bilhões, pela cotação atual) em prêmios neste Mundial de Clubes. Caso o campeão seja um clube europeu, o time pode receber até R$ 713 milhões, dependendo dos resultados obtidos desde a fase de grupos.

Os valores das premiações da Fifa são calculados de acordo com ranking de critérios esportivos e comerciais estabelecidos pela entidade.

Os Mundiais dos últimos anos contavam com a participação de sete clubes, sendo os campeões de cada confederação e mais um time representante do país-sede. O torneio neste formato continuará sendo realizado anualmente, mas com o nome de Copa Intercontinental da Fifa.